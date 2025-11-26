"이제 딸기 시즌"…롯데마트, 팩 딸기 전품목 할인

롯데마트는 오는 27일부터 다음 달 3일까지 ‘윈터 해피딜’ 기획전을 진행해, 딸기를 비롯한 제철 과일과 홈파티 메뉴, 크리스마스 용품 등 겨울 시즌 상품을 최대 50% 할인한다고 26일 밝혔다.

우선 ‘팩 딸기’ 전 품목을 2팩 이상 구매 시 팩 당 3천원 할인된 가격에 제공한다. 설향·금실·비타베리 등 인기 품종을 한 자리에서 만나볼 수 있다. 이번 행사에서는 교차 구매가 가능하다.

인기 품종 ‘설향’은 2팩 이상 구매 시 경남 하동·산청에서 수확한 ‘산(山) 설향딸기(500g/팩)’와 타이벡 농법으로 재배한 ‘타이벡 설향 딸기(500g/팩)’를 팩 당 1만3천990원에 판매한다. 라벨을 없앤 ‘무라벨 설향딸기(500g/팩)’는 1만2천990원에 제공한다. 일반 원물보다 크기는 작지만 ‘설향’의 풍미를 동일하게 맛볼 수 있는 ‘상생 딸기(500g/팩)’는 팩 당 1만990원에 내놓는다.

서울특별시 송파구에 위치한 롯데마트 제타플렉스 잠실점 딸기 매대 전경. (제공=롯데마트·슈퍼)

‘금실딸기(500g/팩)’와 ‘비타베리 딸기(500g/팩)’는 2팩 이상 구매 시 각 1만4천990원에 판매하며, 흰색 딸기로 알려진 ‘스마트팜 눈꽃 딸기(220g/팩)’, ‘스마트팜 딸기(220g/팩)’는 각 7천990원에 만나볼 수 있다.

롯데마트는 올 겨울 최대 구색의 딸기 라인업을 선보일 계획이다. 킹스베리 등 전년 인기가 높았던 고당도 품종 물량을 올해 3배 가량 확대 운영하고 다음달에는 ‘대왕’, ‘비타킹’ 등 신품종을 새롭게 도입할 예정이다.

이 외에도 행사 기간 ▲실키 핑크 토마토 ▲익혀먹는 대봉감 ▲상생 다감 등 다양한 품종의 제철 과일을 저렴하게 구매할 수 있다.

연말 모임 시즌을 맞아 한우, 와규, 생연어, 모듬회 등 홈파티 먹거리도 할인하고 홈파티 메뉴와 곁들이기 좋은 가성비 와인도 선보인다. 한 달 남은 크리스마스를 미리 준비하는 고객들을 위해, 크리스마스 용품 행사도 진행한다.

신한솔 롯데마트·슈퍼 과일팀 MD(상품기획자)는 “본격적인 딸기 시즌을 맞아, 다양한 딸기를 합리적인 가격에 즐기실 수 있도록 전 품목 할인을 준비했다”며 “대표 품종은 물론 신품종까지 폭넓게 운영해, 이번 겨울 풍성한 딸기 라인업을 선보일 계획이니 많은 관심 부탁드린다”고 말했다.