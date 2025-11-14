‘포장 간소화’…롯데마트, 라벨 제거한 설향 딸기 출시

재활용 PET 50% 사용한 재생 용기 활용…1단으로 품질 확인 가능

2025/11/14

롯데마트가 포장 용기에 라벨을 붙이지 않은 설향 딸기를 출시한다. 투명 용기에 1단으로 딸기를 담아 플라스틱 생산량을 줄이고 고객이 전체 품질을 한눈에 확인할 수 있도록 하기 위해서다.

롯데마트는 14일 ‘무라벨 설향 딸기(500g)’를 출시한다고 이날 밝혔다. 해당 상품은 용기에 부착된 외부 라벨을 완전히 제거해 폐기물 발생을 최소화하고 분리배출 효율을 높인 것이 특징이다. 투명 트레이 내 딸기를 1단으로 구성, 라벨이나 다른 딸기에 가려지는 부분 없이 고객이 전체 품질 상태를 한눈에 확인할 수 있도록 기획했다.

무라벨 설향 딸기는 제타플렉스 서울역점, 제타플렉스 잠실점을 포함한 롯데마트 30개 점포에서 1팩당 1만6천990원에 판매되며, 연내 전국 점포로 확대될 예정이다.

무라벨 설향 딸기. (제공=롯데마트·슈퍼)

롯데마트는 지난해부터 산지, 팩 제조사와 협력해 무라벨 전용 재생 트레이를 개발했다. 재활용 PET 50%를 원료로 사용해 기존 판매량 기준 연간 약 100톤 규모의 포장재 절반을 재활용 원료로 대체, 신규 플라스틱 약 50톤 절감이 기대된다.

중량·원산지 등 필수 정보는 팩 자체에 양각 표기해 고객이 라벨 없이도 손쉽게 상품 정보를 확인할 수 있도록 했다.

신한솔 롯데마트·슈퍼 과일팀 MD(상품기획자)는 “무라벨 딸기는 포장을 최소화해 가치소비를 실천하는 상품”이라며, “앞으로도 환경 부담을 낮춘 상품을 지속 확대해, 지속가능한 신선 유통을 강화해 나가겠다”고 말했다.

