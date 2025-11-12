"배추 한 통 1천원대"…롯데마트·슈퍼, ‘슈퍼 세이브 김장위크’ 개최

롯데마트와 슈퍼는 오는 13일부터 19일까지 일주일간 ‘슈퍼 세이브 김장위크’를 진행한다고 12일 밝혔다.

이번 행사는 농림축산식품부·해양수산부 등 정부 부처와 협력해 김장 필수 농수산물을 합리적인 가격에 선보이는 동시에, 자체 기획전을 통해 김장 관련 용품과 식재료까지 폭넓게 할인한다.

농림축산식품부와 협업한 ‘농할할인’을 통해 엘포인트를 적립한 고객에게 김장 필수 농산물 20% 할인 혜택을 제공한다. ‘배추(3입)’는 5천967원, ‘다발무’는 6천992원에 판매하며, ‘깐마늘(1kg)’은 7천992원, ‘청갓·홍갓(단)’은 각 3천992원에 선보인다. 롯데슈퍼 역시 동일한 가격으로 판매한다.

롯데마트 제타플렉스 서울역점 농산 매장 전경. (제공=롯데마트·슈퍼)

올해 배추는 정식기 고온 피해와 주요 산지의 가을 장마로 작황이 부진해 가격이 상승했다. 서울시농수산식품공사 유통정보에 따르면 11월(1~10일) 기준 배추(10kg·특등급) 평균 도매가격은 1만2천434원으로 전년 동기 대비 약 22.6% 높다.

수산물 역시 해양수산부와 협업해 합리적인 가격으로 판매한다. ‘생굴(100g)’은 2천480원, ‘김장용 햇추젓(1kg)’은 1만1천920원으로, 각 20% 할인한다.

김장 연관 상품 할인도 강화했다. ‘영양농산 햇님마을 태양초 고춧가루(1kg)’는 엘포인트 회원가 3만8천900원에 판매하며, 생막걸리 전 품목은 2병 이상 구매 시 10% 할인한다.

이어 15~16일에는 행사 카드 결제 시 ‘국내산 삼겹살·목심(100g)’을 반값인 1천490원에 판매한다.

관련기사

김장 용품 혜택을 마련했다. ‘테이팩스 니트릴 장갑(100매/화이트·블랙)’은 2개 이상 구매 시 40% 할인하며, ‘크린장갑(200매)’, ‘크린롤백 3종(미니·중·대)’, ‘락앤락 김치통 4종(2.6L~8.0L)’은 1+1 기획상품으로 판매한다.

홍윤희 롯데마트·슈퍼 채소팀 MD(상품기획자)는 “고객들의 김장 준비 부담을 덜어드리기 위해 배추를 비롯한 김장 필수 농산물 할인 행사를 준비했다”며 “간편하게 김장을 담을 수 있는 절임배추와 김장 양념 사전 예약 행사도 12월까지 이어지니 많은 관심 부탁드린다”고 말했다.