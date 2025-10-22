"김장 재료 저렴하게"…이마트, ‘절임배추’ 사전예약 행사 진행

이마트는 오는 23일부터 29일까지 일주일간 절임배추 사전예약 행사를 진행한다고 22일 밝혔다. 이마트앱 오더픽을 통해 신청할 수 있으며, 본인 김장 일정에 맞춰 다음 달 14일부터 12월 12일까지 한 달 중 매장 픽업 일자 선택이 가능하다.

지난해 절임배추 사전예약 행사 대비 일반 절임배추(20kg/박스) 물량을 기존 4만 박스에서 2만 박스 늘린 전점 총 6만 박스 한정 기획했으며, 행사 카드 결제 시 1만원 할인된 2만7천800원에 준비했다.

사전예약 고객에게는 픽업 기간 이후 매장에서 현금처럼 사용 가능한 e머니 3천점을 추가 적립해줘 최종 혜택가는 2만4천800원 수준이다. 배추 시세가 높았던 지난해 김장 시즌 사전예약 최종 혜택가인 2만6천800원 대비 2천원 저렴하다.

절임배추 사전예약. (제공=이마트)

이마트는 올해 초부터 겨울 김장 시즌 준비를 위해 해남, 문경, 강릉 등 가을 배추 산지를 누비며 배추 정식 전부터 사전 물량 계약을 체결했고, 올해 2곳 이상의 절임배추 공장을 신규 확보했다.

일반 절임배추 외 아삭하고 단단한 식감으로 꾸준한 수요를 보이는 ‘베타후레쉬 절임배추(20kg/박스)’는 전점 1만 박스 한정 행사카드 구매 시 1만원 할인하고 올해 처음 선보이는 ‘황금 절임배추(20kg/박스)’도 1만 박스 한정 1만원 할인한다.

황금 절임배추는 일반 배추보다 색이 진한 노란 황금 배추 품종으로 절인 배추로, 아삭한 식감과 질기지 않고 고소한 맛이 특징이다.

올해 처음으로 '절임 알타리(5kg, 박스)'도 행사카드 구매 시 1만원 할인된 3만9천900원에 준비했다. 김치 양념 역시 지난해 한 가지 맛만 운영했던 것에 비해 올해는 ‘중부식/남도식 김치 양념’을 별도 기획했다.

이번 절임배추 사전예약에서도 이마트앱 오더픽을 통해 사전예약을 진행한다. 오더픽은 이마트앱에서 사전 주문 후 매장에서 직접 픽업할 수 있는 서비스로, 기존처럼 고객들이 절임배추 사전예약 한정 물량 주문을 위해 오픈런이나 긴 줄을 서지 않아도 되도록 편의성을 높였다.

윤샘이 이마트 채소 바이어는 “본격적인 겨울 김장철을 앞두고 고객들이 저렴한 가격에 김장을 준비할 수 있도록 대대적인 사전예약 행사를 준비했다”며 “해가 갈수록 절임배추 사전예약 인기가 증가함에 따라 준비 물량을 대폭 늘리고 신규 상품 운영을 통해 고객 선택권은 더욱 넓혔다”고 말했다.