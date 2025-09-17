"오픈런 대신 앱으로"…이마트, 절임배추 사전예약 진행

이마트는 오는 18일부터 22일까지 절임배추 사전예약 행사를 선보인다고 17일 밝혔다.
이번 사전예약은 국내산 절임배추 10㎏(박스) 기준 행사카드 구매 시 5천원 할인된 2만7천800원에 구매할 수 있다.
일반적으로 이마트는 매년 10월 중순 이후 겨울 김장 수요에 맞춰 절임배추 사전예약을 단 한 번만 진행해왔다. 올해는 추석 연휴가 길고 가족 단위 식사 수요가 늘어날 것으로 예상됨에 따라 처음으로 명절 전 특별 사전예약 행사를 추가로 기획했다는 설명이다.
이번 사전예약은 이마트 앱 내 오더픽 서비스를 처음으로 도입해 고객들이 오픈런을 하지 않아도 되도록 편의성을 높였다.
오더픽은 이마트앱에서 사전 주문 후 상품을 매장에서 직접 픽업할 수 있는 서비스다. 오는 18일부터 22일까지 사전예약 신청이 가능하며 총 4천 박스의 한정 기획물량을 오는 26~27 양일간 각 2천 박스씩 매장을 방문해 수령할 수 있다.
이마트는 6개월 전부터 사전 대량 물량 기획과 산지 직거래를 통해 최저가 수준으로 여름 절임배추 사전예약을 기획했다.
강원 영월과 경북 영양·문경 지역의 준고랭지~고랭지에서 재배된 여름 배추들로 10㎏ 1박스 당 4~8포기 내외 절임배추가 들어간다. 평균 5포기 내외로 계산했을 때 포기당 5천560원 수준으로 일반 배추 소매가보다도 저렴한 가격이다.
같은 기간 김치양념(4㎏)도 오더픽을 사전예약 행사를 진행한다. 행사카드 구매 시 5천원 할인된 3만4천800원에 판매하며, 10㎏ 분량의 절임배추를 넉넉하게 버무릴 수 있는 양이다.
윤샘이 이마트 채소 바이어는 “긴 명절 연휴를 앞두고 새로 김치를 담그려는 수요가 늘어날 것을 예상해 절임배추 사전예약 행사를 특별 기획했다”며 “고객들이 고물가 속 합리적인 가격에 명절 준비를 할 수 있기를 바란다”고 말했다.