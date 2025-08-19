대상 종가, 런던 ‘APE 2025’서 김치 알렸다

대상 김치 브랜드 종가(JONGGA)가 영국 런던 빅토리아 파크에서 열린 뮤직 페스티벌 ‘All Points East 2025(APE)’에 참가했다고 19일 밝혔다.

이번 행사는 8월 15~16일과 22~24일 두 차례 진행된다. 종가는 현장 부스를 열고 발효 과정 체험, 김치 핑거푸드 시식, 게임 이벤트 등을 마련했으며 이틀간 약 6천명이 부스를 방문했다. 부스는 김치냉장고 모양 외관으로 꾸몄으며 체험존, 시식존, 게임존으로 구성됐다. 시식존에서는 김치와 계란 스프레드를 올린 크래커, 비건 치즈를 활용한 김치 메뉴 등을 선보였다.

또한 페스티벌 공식 벤더 3곳과 협업해 김치 메뉴를 출시했다. ‘Chick’N’Sours’는 고추장 글레이즈와 김치를 올린 감자튀김, ‘K-Corn Dogs’는 김치 소스 마요 핫도그, ‘K-Pop Korean Fried Chicken’은 김치 토핑 치킨을 제공했다.

관련기사

김치 요리를 맛보는 방문객 모습 (사진=대상)

이경애 대상 김치글로벌사업본부장은 “영국을 거점으로 유럽 시장 공략을 강화하겠다”며 “현지화 제품 개발과 김치 블라스트 행사로 브랜드 접점을 확대하겠다”고 말했다.

한편 대상은 지난 2023년 폴란드 업체 ChPN과 합작법인을 세우고 크라쿠프에 공장을 추진 중이다. 현재 코스트코 등 주요 유통망에 입점해 있으며 현지 맞춤형 제품 개발을 진행하고 있다.