‘마트=식품’ 공식 깬다…롯데마트, 뷰티 기획전 ‘뷰티플렉스’ 진행

롯데마트는 오는 13일부터 26일까지 H&B(헬스앤뷰티) 기획전 ‘뷰티플렉스’를 진행한다고 11일 밝혔다.

‘뷰티플렉스’는 롯데마트가 연중 최대 규모로 선보이는 뷰티 특가전으로 약 1천여 종의 상품을 최대 70% 할인된 가격에 판매한다. 이번 행사는 ‘보습대전’ 테마로, 가을·겨울철 피부 건조를 예방하는 보습 제품을 중심으로 다채로운 초저가 혜택을 마련했다.

인기 스킨케어 제품을 역대 최저가에 선보인다. 대표적으로 ‘VT R5 퍼밍 앰플 PDRN 기획’을 1만8천900원에 판매하고 ‘아이소이 블레미쉬 잡티 세럼 기획’은 롯데마트 단독 규격으로 2만6천180원에 내놓는다.

서울특별시 송파구에 위치한 롯데마트 제타플렉스 잠실점에서 '뷰티플렉스' 행사를 홍보하는 퍼스널케어팀 조소은(왼쪽) MD와 이가연 MD의 모습. (제공=롯데마트·슈퍼)

동절기 수요가 높은 바디 보습 제품도 특가다. ‘니베아 바디로션 인텐시브/SOS’는 2개 이상 구매 시 60% 할인하고, ‘카밀 바디로션 클래식/바이탈 Q10’은 각 8천900원에 판매한다. ‘바세린 바디로션 5종’은 1만3천900원에 1+1 혜택을 제공한다.

주말 특가 상품도 풍성하다. 오는 16일까지 ‘메디힐’, ‘VT’, ‘메디앤서’ 등 23개 인기 브랜드의 ‘마스크팩 120종’ 1+1 프로모션을 제공하고, ‘기초 스킨케어 149종’도 30% 저렴하게 판매한다.

‘4천950원 화장품’ 라인업도 강화한다. 롯데마트는 행사 첫날인 13일 전문 제조사 ‘더마펌’, ‘제이준’과 손잡고 기능성 스킨케어 9종을 신규 출시한다. 롯데마트가 직접 개발한 단독 상품이다.

관련기사

롯데마트는 ‘4천950원 화장품’ 라인업을 스킨케어 중심으로 확장할 계획이다. 오는 12월에는 탄력·광채·보습 케어를 위한 기능성 화장품 3종을 새롭게 선보일 예정이다.

양우석 롯데마트·슈퍼 퍼스널케어팀장은 “고물가 시대에 고객들의 뷰티 소비 부담을 덜고자, 초가성비 뷰티 프로모션과 초저가 상품을 함께 준비했다”며 “합리적인 가격과 품질을 모두 갖춘 상품을 통해 실질적인 혜택을 제공하겠다”고 말했다.