고물가에도 화장품 지출 늘렸다…울타 뷰티, 연간 전망치 상향

세계 최대 뷰티 유통업체 울타뷰티가 2분기 호실적을 바탕으로 올해 연간 매출과 이익 전망을 상향 조정했다. 미국 내 뷰티 수요 강세에 더해 영국, 멕시코, 중동 등 해외 시장 공략에도 속도를 내며 성장세를 이어가고 있다.

29일(현지시간) CNBC, 블룸버그 통신 등에 따르면 울타는 올해 순매출 전망치를 기존 115억~117억 달러(15조9천401억~16조2천174억원)에서 120억~121억 달러(16조 6천272억~16조7천657억원)로 상향 조정했다.

주당순이익도 기존 22.65~23.20 달러(3만1천383~3만2천141원)에서 23.85~24.30 달러(3만3천41~3만3천665원)로 증가할 것이라고 전망했다. 동일점포매출 성장률 전망도 2.5~3.5%로 종전보다 높아졌다.

(사진=클립아트 코리아)

케시아 스틸먼 울타 최고경영자(CEO)는 “연초 이후의 견조한 실적을 반영한 것이지만, 하반기 소비 수요 변화를 고려해 신중하게 접근하고 있다”고 설명했다.

이같은 연간 전망치 상향 조정은 2분기 호실적을 기록한 덕분이다.

울타의 2분기 순이익은 2억6천88만 달러(약 3천615억원)를 기록해 전년 동기(2억5천260만 달러·3천500억원) 대비 상승했다. 매출은 27억9천만 달러(약 3조8천663억원)로, 월가 전망치(26억7천만 달러·3조7천억)를 웃돌았다.

소비자들이 다른 소비재 품목에 대한 지출을 줄이는 와중에도 뷰티와 웰니스는 여전히 지출 우선순위로 자리 잡고 있다.

스틸먼은 “뷰티는 위안과 탈출감을 제공하는 특수한 카테고리”라며 “소비자들은 일상 지출을 신중히 관리하면서도 뷰티 루틴에는 꾸준히 투자하고 있다”고 말했다.

실제 울타의 동일점포매출은 전년 동기 대비 6.7% 증가해 시장 예상치를 두 배 이상 상회했다. 온라인과 오프라인 매장 모두 방문객 수와 평균 구매액이 늘어난 것으로 나타났다.

관련기사

관세 부담도 제한적이다. 지난해 울타의 직접 수입 비중은 전체 상품의 1% 수준에 불과했다.

회사는 해외 시장 확장에도 속도를 내고 있다. 지난달 영국·아일랜드에 83개 매장을 운영하는 뷰티 리테일러 스페이스NK를 인수했으며, 멕시코에 첫 매장을 열었다. 연내 중동 지역 첫 매장도 문을 열 예정이다.