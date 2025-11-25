LS그룹 2026년 정기 임원 인사 명단

류은주 기자

■ ㈜LS

◇이동(전입)

▲문명주 전무 [現 LS메탈 대표이사 CEO → ㈜LS 경영관리본부장]

■ LS전선

◇ 각자 대표이사 선임

▲ 김우태 전무 [現 안전경영총괄/CHSEO 겸 배전사업본부장 →

안전경영총괄/대표이사 겸 배전사업본부장]

◇ 신규 이사 선임

▲ 지예규 LSCMX 법인장

▲ 손시호 전력기기솔루션부문장 (연구위원)

▲유창우 해상풍력사업추진부문장

■ LS ELECTRIC

◇ 부사장 승진

▲안길영 생산/R&BD 총괄

▲채대석 사업총괄 COO, 비전경영총괄 CVO, 안전환경총괄 CSEO, 자동화시스템사업본부장 겸 대표이사

전무 승진

▲이충희 사업총괄 Americas사업본부장

▲조욱동 사업총괄 AP/EMEA사업본부장 겸 AP사업부장

▲박우범 사업총괄 K-신전력/제어사업본부장

윤원호 생산/R&BD총괄 생산본부장

상무 승진

▲이진호 비전경영총괄 DX S/W센터장 (연구위원)

▲ 최종섭 사업총괄 경영지원부문장

▲최해운 비전경영총괄 법무부문장 (전문위원)

◇신규 이사 선임

▲유동일 생산/R&BD총괄 생산본부 전략구매부문장 CPO

박준석 생산/R&BD총괄 생산본부 청주 생산/설계부문장

최규태 비전경영총괄 GHR/경영지원부문장 CHO

▲백승택 사업총괄 K-신전력/제어사업본부 전력Grid사업부장

■ LS MnM

◇사장 승진

▲구동휘 대표이사 CEO

◇ 상무 승진

▲이승곤 기술부문장

▲김동환 생산부문장

◇ 신규 이사 선임

▲이정태 기획재경부문장

■ LS엠트론

◇ 상무 승진

▲송인덕 전자부품사업부장

◇ 신규 이사 선임

▲김명훈 재경부문장 CFO

■ E1

전무 승진

김상무 Trading본부장

◇ 신규 이사 선임

▲강기훈 경영지원실장

■ INVENI

◇상무 승진

▲이창우 사업부문 대표이사 겸 지원본부장 CHO

■ 예스코

◇ 상무 승진

▲김은일 경영지원부문장 CHO

◇신규 이사 선임

▲ 이제환 안전관리부문장

◇ 이동(전입)

▲이정철 상무 [現 INVENI Compliance본부장 → 예스코 RM부문장]

■ 가온전선

◇ 상무 승진

▲김근식 생산본부장

◇ 신규 이사 선임

▲ 김영호 테크센터장

■ LS메탈

◇CEO 선임(이동/전입)

▲이상범 상무 [現 LS ELECTRIC ESG/비전경영총괄 재경부문장 CFO →

LS메탈 대표이사 CEO]

■ LS ITC

◇ 부사장 승진

▲조의제 대표이사 CEO

■ LS e-Mobility Solutions

◇ CEO 선임

▲ 석영래 이사

■ LS사우타

◇ CEO 선임

▲김성용 상무

류은주 기자
