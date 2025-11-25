네오위즈, 금융감독원 ‘XBRL 재무공시 우수법인’ 선정…"투자자 신뢰 강화 기여"

국제 기준에 부합하는 재무정보의 투명성, 신뢰성 제고 노력 인정받아

게임입력 :2025/11/25 10:03

정진성 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

네오위즈(공동대표 김승철, 배태근)가 금융감독원으로부터  '2025 국제 표준 전산언어(XBRL) 재무공시 우수법인’으로 선정됐다고 25일 밝혔다.

‘XBRL 재무공시 우수법인’은 금융감독원이 국제 표준 데이터 기반 재무공시를 모범적으로 수행한 기업을 선정해 수여하는 상이다.

XBRL(eXtensible Business Reporting Language)은 기업의 재무 정보를 국제적으로 표준화된 데이터 구조로 디지털화하는 전산 언어다. 기업마다 다른 재무 정보 양식을 일원화해 정보 생성·보고·분석을 용이하게 한다.

네오위즈, 금융감독원 ‘XBRL 재무공시 우수법인’ 선정

네오위즈는  XBRL 데이터 기반 재무공시를 정확하고 신속하게 제공해 국내외 투자자의 정보 접근성을 높이고, 국내 자본시장의 국제화 및 투명성 제고에 기여한 공로를 인정받았다.

관련기사

네오위즈는 이 외에도 ‘2024년 코스닥 공시우수법인’에도 선정된 바 있다. 또한 2023년 9월부터 영문 재무공시를 자발적으로 제공해 외국인 투자자의 정보 접근성을 지속적으로 강화해왔다. 이는 글로벌 투자자 기반 확대와 공시 신뢰도 제고를 위한 노력의 일환이다.

네오위즈 관계자는 “XBRL 기반의 재무공시는 투명한 정보 제공과 투자자 신뢰 확보에 중요한 역할을 한다”며 “앞으로도 글로벌 기준에 부합하는 공시 체계 강화와 투자자 친화적 환경을 구축해 나가겠다”고 전했다.

정진성 기자js4210@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
네오위즈 금융감독원 재무공시

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

삼성전자, 5년만에 승진폭 확대…'AI·로봇·반도체' 미래 기술 방점

[르포] "트라이폴드폰부터 전기차까지"…상하이 화웨이 플래그십 매장

[보안 리딩기업] 신시웨이 "DB접근제어·DB암호화 통합 제공...두 분야 CC인증 국내 유일"

네이버·두나무, 합병 ‘목전’…이해진·송치형 직접 발표할듯

ZDNet Power Center