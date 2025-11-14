네오위즈, 지스타 2025서 소규모 부스 열고 ‘산나비’ 무료 DLC 시연 선보여

[부산=최병준, 이도원, 김한준, 정진성] 네오위즈가 지스타 2025 제1전시관에 부스를 마련하고 횡스크롤 액션 플랫폼 게임 산나비의 무료 DLC ‘귀신씌인 날’을 직접 체험할 수 있는 시연 공간을 선보였다.

규모는 크지 않았지만 검은 톤의 집기와 붉은 색 포인트를 강조한 디자인, 그리고 게임 콘셉트를 반영한 일러스트 배너가 부스를 둘러싸며 관람객들의 발길을 묶어두기 충분했다.

부스 정면에는 DLC 트레일러가 반복 재생되는 모니터가 설치됐고, 양측으로 배치된 PC 시연대에서는 관람객들이 직접 DLC 콘텐츠를 즐길 수 있었다. 효율적인 동선 구성 덕분에 짧은 체류 시간에도 핵심 콘텐츠를 자연스럽게 경험할 수 있도록 꾸려졌다.

‘귀신씌인 날’은 ‘산나비’ 특유의 액션과 픽셀 아트 스타일을 유지하면서도 기존 본편과는 결이 다른 분위기를 보여주는 DLC다.

거친 배경 속에서 펼쳐지는 빠른 전투, 패턴을 읽어야 하는 보스전, 그리고 한층 강화된 타격감이 특징이다. 특히 이번 DLC는 무료로 배포될 예정이며, 본편을 즐겼던 이용자에게는 새로운 난이도 구성과 추가 스토리의 재미를 전달한다.

네오위즈는 이번 ‘귀신씌인 날’ 시연을 통해 ‘산나비’ 브랜드의 확장성과 지속성을 강조한다는 계획이다.

지스타 2025 네오위즈 부스는 오는 16일까지 부산 벡스코 제1전시관에서 만나볼 수 있다.