넷마블, 콘솔·PC 신작 '이블베인' 지스타 첫 시연

[부산=최병준, 이도원, 김한준, 정진성 기자] 넷마블(대표 김병규)은 개발 중인 콘솔·PC 신작 '이블베인'의 체험 시연대를 지스타 2025 넷마블관에 최초로 마련했다고 14일 밝혔다.

'이블베인'은 다크판타지 세계관 기반의 3인칭 협동 액션 게임으로, 언리얼 엔진5로 개발된 고퀄리티 그래픽과 근·원거리 무기를 실시간으로 교체하는 전략적이면서 역동적인 전투가 특징이다. 이용자들은 개인의 성장을 넘어 매 전투를 통해 점령된 지역을 함께 해방하며, 공동의 목표인 '영토 수복'을 달성해야만 한다.

넷마블관 관람객은 개성 있는 4종의 캐릭터들을 활용해 특별 제작된 지스타 전용 미션을 직접 플레이할 수 있다.

특히 PC 시연대에서는 X박스 컨트롤러를 활용해 플레이할 수 있도록 구성했으며, 최신 UMPC ‘ROG X박스 Ally X’ 시연대도 마련해 관람객들이 콘솔과 PC 등 다양한 환경에서 '이블베인'을 체험할 수 있도록 했다.

또 스탬프 이벤트, 인증샷 이벤트 등 참여형 이벤트와 인기 인플루언서들이 등장하는 무대 이벤트를 함께 진행하며, 이벤트 참가자들에겐 '이블베인' 굿즈와 PC X박스 1개월 게임패스 구독권 등 풍성한 경품을 제공한다.

회사 측은 최근 X박스와 스팀(Steam)에 '이블베인'의 위시리스트(찜하기)를 공개했으며, 스팀에서는 플레이테스트 참가자 모집을 시작했다. 국내 테스트 참가자를 모집하는 것은 이번이 처음이다. 테스트에 참가하고 설문조사까지 완료한 이용자들의 디스코드 닉네임은 출시 후 엔딩 크레딧에 등록될 예정이다.