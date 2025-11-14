그라비티, 지스타 2025 현장에 신작 18종 공개...시연 위주 부스 눈길

[부산=최병준, 이도원, 김한준, 정진성 기자] 그라비티가 지난 13일 부산 벡스코에서 개막한 지스타 2025 현장에 대규모 전시 공간을 꾸리며 신작 프로젝트들을 일제히 공개했다.

행사장 중앙을 가로지르는 대형 현수막과 조명 장비로 꾸며진 그라비티 부스 내부는 넓은 시연존으로 구성된 점이 특징이다.

라그나로크 IP를 활용한 다수의 신작을 중심으로 메인 스크린에서는 타이틀별 플레이 장면과 프로모션 영상이 순환 재생됐다. 시연대에는 현장 스태프들이 직접 배치돼 관람객에게 조작과 진행을 안내했다.

지스타 2025 그라비티 부스

그라비티는 올해 특히 ‘라그나로크 IP 강화’를 핵심 테마로 삼았다. 신작 수가 많아도 각 프로젝트가 성격을 달리하며 IP 확장의 폭을 넓혔다는 점이 관람객 사이에서도 눈에 띄었다.

현장에서 가장 높은 관심을 받은 작품은 ‘라그나로크 1.5(가칭)’였다. 부스 중앙 시연존에 배치된 라그나로크 1.5는 원작 감성을 기반으로 재구성한 확장 프로젝트다.

지스타 2025 그라비티 부스에 비치된 굿즈

그라비티 관계자는 “원작의 구조와 감성을 현대적인 게임 방식에 맞춰 정비한 타이틀”이라고 게임을 설명했다.

그라비티는 2025~2026년을 라그나로크 IP 확장의 전환점으로 삼겠다는 계획으로 다수 신작을 글로벌 출시 일정에 맞춰 준비하고 있다.

지스타 2025 그라비티 부스는 오는 16일 부산 벡스코 제1전시장에서 만나볼 수 있다.