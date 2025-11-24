네이버웹툰, 20주년 기념 '명작 극장' 웹툰 공개

네이버웹툰이 한국 서비스 오픈 20주년을 맞아 이용자 감사 이벤트를 순차적으로 선보인다고 24일 밝혔다.

첫 순서로 특별 기념 웹툰 ‘20주년 명작 극장’을 공개했다. 이번 기념 웹툰에는 ‘마음의소리’의 조석 작가와 ‘기자매’의 범배 작가가 참여해 지난 20년간 네이버웹툰을 빛낸 작품들을 되짚는다.

이번 웹툰은 지난 23일 밤에 업로드된 범배 작가의 작품을 시작으로, 매주 월요일·화요일·금요일·일요일 네 편씩 총 22화 분량이 순차적으로 공개된다. 범배 작가는 네이버웹툰 20주년 파티 초대장 주소가 잘못 적혀 다양한 인기작 속 주인공들이 ‘기자매’의 집에 찾아오며 벌어지는 에피소드를 선보인다. 등장 작품은 ‘기자매’, ‘이말년 서유기’, ‘가비지타임’, ‘여신강림’, ‘외모지상주의’, ‘똑 닮은 딸’, ‘유미의 세포들’, ‘스위트홈’, ‘마루는 강쥐’, ‘타인은 지옥이다’ 등 10개 작품이다. 에피소드별로 범배 작가가 직접 제작한 축전과 감상이 함께 공개될 예정이다.

관련기사

네이버웹툰]20주년 명작 극장 작품 이미지

조석 작가는 네이버웹툰 대표작들을 자신의 시선으로 재해석한 작품들을 준비했다. 조석 작가의 대표작인 ‘마음의소리’와 함께 ‘노블레스’, ‘치즈인더트랩’, ‘연애혁명’, ‘신의 탑’, ‘죽음에 관하여’, ‘프리드로우’, ‘패션왕’, ‘입시명문사립 정글고등학교’, ‘갓 오브 하이스쿨’, ‘선천적 얼간이들’ 등 인기작의 명장면과 인물이 등장한다. 각 작품의 상징적 장면은 조석 작가 특유의 유머러스한 화풍으로 새롭게 구성된다.

채유기 네이버웹툰 한국 서비스 부사장은 "지난 20년간 네이버웹툰을 빛내준 수많은 작품과 작가들, 그리고 웹툰을 사랑해주신 독자분들께 진심으로 감사드린다"며 "이번 작품이 모두에게 지난 시간을 돌아볼 수 있는 특별한 경험이 되길 바란다. 12월 추가로 공개될 20주년 감사 이벤트에도 많은 관심 부탁드린다"고 밝혔다.