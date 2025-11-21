350년 전통 파리 오페라와 협업…네이버웹툰, 오리지널 웹툰 공개

프랑스어로 선공개 후 韓 내년 출시

인터넷입력 :2025/11/21 18:00

박서린 기자

네이버웹툰은 파리 오페라와 협업해 발레를 주제로 한 프랑스 오리지널 웹툰 ‘시크레 뒨 에투알(Secret d'une Étoile)’를 선보인다고 21일 밝혔다.

이 웹툰은 오는 28일 프랑스어로 선 공개되고, 한국에서는 네이버웹툰 서비스를 통해 내년 공개될 예정이다.

한국 웹툰 작가 허니비와 프랑스 웹툰 작가 스틸언더월드가 각각 글과 그림을 맡은 첫 한·프 합작 웹툰이다.

웹툰 시크레 뒨 에투알. (사진=네이버웹툰)

웹툰은 총 30화 분량으로 파리 오페라에서 코르 드 발레(군무)를 맡은 한국인 무용수가 오디션을 앞두고 우연히 수석무용수의 공연용 티아라를 만지면서 1950년대 파리 오페라의 프리마 발레리나(최고 여성 무용수)의 몸으로 살게 되는 이야기를 담았다.

김용수 웹툰 엔터테인먼트 최고전략책임자(CSO) 겸 글로벌 웹툰 서비스 총괄은 “이번 협업은 웹툰이라는 스토리텔링 포맷이 공연 예술과 만나 새로운 시너지를 낼 수 있음을 보여주는 의미 있는 시도”라고 말했다.

박서린 기자psr1229@zdnet.co.kr
