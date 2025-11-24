리디, 웹툰 ‘상수리나무 아래’ 시즌5 공개

포인트 증정·캐시 전액 포인트백 기획전 진행

인터넷입력 :2025/11/24 10:41

박서린 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

리디는 글로벌 인기 웹툰 ‘상수리나무 아래’ 시즌5를 공개했다고 24일 밝혔다.

‘상수리나무 아래’는 웹툰·웹소설·이(e)북 전 부문에서 리디어워즈를 석권한 로맨스 판타지 작품이다. 김수지 작가의 원작 웹소설은 2017년 첫 출간 이후 국내 누적 판매량 6천600만 부를 돌파했다.

이번에 공개되는 시즌5는 원작 1부의 엔딩까지 다루는 시즌이다. 여자주인공 ‘맥시’의 숨겨진 진실이 드러나면서 본격적인 복수 서사가 전개된다.

(사진=리디)

리디는 웹툰 ‘상수리나무 아래’ 시즌5 공개에 맞춰 내달 6일까지 다양한 기획전을 진행한다. 시즌5 첫 화 유료 감상 후 댓글을 남기면 500명을 추첨해 포인트를 지급한다. 또한, 이전 시즌 유료 감상 시 사용 캐시 전액을 포인트로 제공한다.

리디 관계자는 “상수리나무 아래 시즌5는 팬들이 가장 기다려 온 결정적 순간들이 집약된 시즌”이라며 “연출, 배경, 작화 등 모든 비주얼 요소가 한층 업그레이드된 만큼 높은 몰입감을 느낄 수 있을 것”이라고 말했다.

박서린 기자psr1229@zdnet.co.kr
