리디, 웹소설 ‘악의 남편’ 웹툰 단독 공개

글로벌 콘텐츠 기업 리디 주식회사는 웹소설 ‘악인 남편’의 웹툰을 단독 공개한다고 18일 밝혔다.

‘악인 남편’의 원작 웹소설은 2024년 리디 어워드 로맨스 판타지 웹소설 부문 대상을 수상했으며 ‘키치웨딩’, ‘약탈혼’ 등을 집필한 사하 작가의 작품이다.

리디는 웹툰 ‘악인 남편’ 단독 공개를 기념해 다양한 리워드 행사를 진행한다. 유료 감상 회차에 따라 포인트를 추첨 증정하고 리뷰 작성자 전원에게도 포인트를 지급한다. 또한, 유료 10화 이상 소장 시 100% 포인트백 혜택을 제공한다.

(사진=리디북스)

리디 관계자는 “웹소설로 큰 사랑을 받은 ‘악인 남편’을 웹툰으로 새롭게 선보이는 만큼 원작 팬은 물론 로맨스 판타지를 사랑하는 독자 모두를 만족시킬 것”이라고 말했다.