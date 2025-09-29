리디, ‘TSE 아시아 스타트업 허브’ 2년 연속 선정

글로벌 콘텐츠 기업 리디 주식회사는 도쿄증권거래소가 주관하는 ’TSE 아시아 스타트업 허브’에 2년 연속 선정됐다고 29일 밝혔다.

‘TSE 아시아 스타트업 허브’는 아시아 유망 스타트업을 선정해 일본 시장 내 비즈니스 확대 및 현지 기업과의 연계를 촉진하고 도쿄증권거래소 상장을 지원하는 프로그램이다. 올해 총 7개국의 스타트업 20곳이 선정됐으며 리디는 2년 연속 이름을 올렸다.

리디는 자사 오리지널 지식재산(IP)을 기반으로 일본 웹툰 시장에 진출한 데 이어 최근 글로벌 숏드라마 플랫폼 ‘칸타’를 선보이며 일본 내 콘텐츠 사업을 확장하고 있다. 리디는 이번 ‘TSE 아시아 스타트업 허브 선정’을 계기로 일본 현지 기업들과 안정적인 파트너십을 구축하고 ‘칸타’를 중심으로 숏드라마 시장 공략에 더욱 집중해 나갈 계획이다.

(사진=리디)

배기식 리디 대표는 “리디가 일본 콘텐츠 시장에 안착하는 과정에서 ‘TSE 아시아 스타트업 허브’의 지원이 큰 힘이 됐는데 2년 연속 선정돼 매우 뜻깊다”며 “앞으로도 일본 내 K-콘텐츠 영향력을 확대하고 글로벌 K-컬처를 선도하는 플랫폼으로 성장해 나가겠다”고 말했다.