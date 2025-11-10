리디, 개발·제품 경력직 집중 채용…13개 부문 모집

글로벌 콘텐츠 기업 리디 주식회사는 개발·제품 경력직 집중 채용을 진행한다고 10일 밝혔다.

이번 채용은 개발·제품 직군 내 ▲백엔드 ▲프론트엔드 ▲풀스택 ▲리엑트 네이티브(React-Native) ▲프로덕트 매니저(Product Manager) 등 총 13개 포지션을 모집한다. 경력 3년 이상이면 누구나 지원 가능하며, 오는 23일까지 리디 채용 홈페이지를 통해 접수할 수 있다.

리디는 이번 집중 채용을 통해 인공지능(AI) 기술 내재화와 글로벌 사업 역량을 강화할 계획이다.

(사진=리디)

리디 관계자는 “최근 글로벌 숏드라마 플랫폼 ‘칸타’를 일본 시장에 선보이며 콘텐츠 사업의 지평을 넓혀가고 있다”며 “글로벌 시장에서 기술로 콘텐츠의 미래를 그려갈, 새로운 가능성에 열려 있는 인재들의 많은 관심과 지원 바란다”고 말했다.