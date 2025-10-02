리디, 추석 맞아 ‘애니 타임’ 기획전 진행

글로벌 콘텐츠 기업 리디 주식회사는 추석을 맞아 애니메이션의 원작 만화를 특별가에 볼 수 있는 ‘애니 타임’ 기획전을 진행한다고 2일 밝혔다.

이번 기획전은 긴 추석 연휴 동안 글로벌 흥행작부터 최신 만화까지 다양하게 구성됐다. 4분기 후속 방영을 앞둔 ▲‘스파이 패밀리’ ▲‘원펀맨’을 포함해 첫 방영을 앞둔 ▲‘마지막으로 하나만 부탁드려도 될까요’ ▲‘종말 투어링’ 등까지 총 37편이 대상 작품에 포함됐다. ‘애니 타임’ 기획전을 통해 최대 30% 할인가에 감상할 수 있으며, 구매 금액에 따라 쿠폰팩 및 포인트를 추가 증정한다.

이외에도 전 장르의 웹소설을 할인가에 제공한다. 일반도서 카테고리에서는 ▲TRPG 룰북 ‘크툴루의 부름’ 단독 선출간 ▲‘토지’ 특가 세트 판매 ▲덕담 댓글 포인트백 등 다양한 기획전을 함께 선보인다.

(사진=리디)

리디 관계자는 “애니메이션과 원작 만화가 시너지를 내며 팬들에게 더 큰 재미와 몰입감을 주고 있다”고 말했다.