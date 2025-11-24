풀리오, 여수장애인자립장에 마사지기 기부

홈케어 브랜드 풀리오는 지역사회와의 상생을 위한 사회공헌활동의 일환으로 여수장애인자립장에 마사지기 20대를 기부했다고 24일 밝혔다.

이번 나눔은 여수장애인자립장에서 근로 중인 장애인 근로자들의 작업 피로를 완화하고 보다 나은 근로 환경을 조성하기 위해 마련됐다.

풀리오가 여수장애인자립장에 마사지기를 전달하고 기념 촬영을 하고 있다. (사진=풀리오)

기부 제품은 종아리 마사지기 V2 블랙 에디션 10대와 손 마사지기 10대로 구성됐다.

관련기사

풀리오 관계자는 "누구나 일상 속에서 휴식의 가치를 누릴 수 있도록 다양한 사회공헌 활동을 이어가고 있다"며 "앞으로도 지역사회와 함께 따뜻한 나눔을 지속적으로 실천해 나가겠다"고 말했다.

이번 기부를 계기로 풀리오는 기업의 사회적 책임을 실천하는 헬스케어 브랜드로서 역할을 더욱 강화해 나갈 계획이다.