풀리오, 성수 팝업스토어 열어

마사지기 브랜드 풀리오는 오는 26일까지 성수 LECT에서 영화 '주토피아 2'와 함께 팝업스토어 '풀리오시티'를 운영한다고 17일 밝혔다.

운영 시간은 매일 오전 11시부터 오후 8시까지다.

팝업은 '주디와 닉의 새로운 수사, 잘 풀리오!'라는 콘셉트로 구성됐다. 방문객이 직접 미션을 수행하며 즐길 수 있는 체험형 공간으로 꾸며졌다.

풀리오가 영화 '주토피아 2'와 팝업스토어 '풀리오시티'를 운영한다. (사진=풀리오)

주토피아 포토부스와 한정판 굿즈 증정, 최대 60% 현장 할인, 럭키드로우 이벤트, 제품 체험 등 프로그램이 진행된다.

팝업 기간 중 진행되는 '피로의 꽃 찾기' 게릴라 이벤트 참여 고객에게는 특별 제작된 미니 파우치와 랜덤 참을 증정한다.

풀리오 관계자는 "이번 팝업은 고객에게 즐거움과 힐링을 동시에 전하는 특별한 경험이 될 것"이라고 말했다.

한편 디즈니 영화 '주토피아 2'는 내달 26일 국내 개봉 예정이다.

