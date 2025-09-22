풀리오, '더필로 마사지 베개' 출시

마사지기 브랜드 풀리오는 마사지 후에도 배김이나 이물감 없이 자연스럽게 수면을 취할 수 있는 '더필로 마사지 베개'를 출시했다고 22일 밝혔다.

더필로 마사지 베개는 '히든 마사지볼' 기술을 적용했다. 마사지가 완료되면 내장된 마사지볼이 자동으로 베개 내부로 숨겨져 일반 베개와 동일한 편안함을 제공한다.

풀리오 '더필로 마사지 베개' (사진=풀리오)

머리와 목, 어깨 각 부위에 최적화된 트리플 입체 마사지를 구현해 전문적인 마사지 경험을 제공한다. 현대인들이 가장 많이 호소하는 목과 어깨의 긴장 완화에 도움을 주는데 중점을 뒀다.

머리와 장시간 직접 닿는 베개의 특성을 고려해 KC 인증을 받은 전자파 설계를 적용했다. 국내외 공인 검사기관에서 라돈·토론 안전기준 검증을 완료해 안심하고 사용할 수 있는 품질을 갖췄다.

먼지나 진드기 등 유해 물질 차단에 도움을 주는 알러제닉스 원단으로 쾌적한 수면 환경을 제공한다. 열과 습기를 배출하는 고밀도 통기 구조로 상쾌한 사용감을 유지한다.

풀리오 관계자는 "하루의 피로를 풀며 편안한 잠자리까지 책임지는 제품"이라며 "웰빙과 숙면에 관심 있는 현대인에게 최적화된 솔루션이 될 것"이라고 전했다.