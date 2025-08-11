풀리오, 오피스체어 마사지기 '리올랙스 멀티 체어' 출시

홈케어 브랜드 풀리오는 오피스체어 마사지기 '리올랙스 멀티 체어'를 출시한다고 11일 밝혔다.

리올랙스 멀티 체어는 장시간 의자에 앉아 생활하는 현대인의 라이프스타일을 고려해 사무용 의자에 마사지 기능을 더했다. 등받이 내부에 장착된 히든 3D 안마볼이 등 허리, 어깨, 목을 따라 마사지한다.

풀리오 오피스체어 마사지기 '리올랙스 멀티 체어' (사진=풀리오)

최대 135도까지 리클라이닝이 가능한 등판과 각도 조절이 쉬운 암레스트, 발 받침대를 갖췄다. 마사지 기능이 꺼져 있을 때에는 안마볼이 느껴지지 않으며, 머리부터 허리까지 상체 구조에 맞춘 인체공학적 설계를 적용했다.

이외에도 저소음, 무게 중심을 잡아줘 미끄러짐 없이 이동할 수 있도록 돕는 허브리스휠 바퀴, 통기성과 내구성을 높인 프리미엄 메쉬 소재와 색상이 특징이다.

풀리오는 오는 18일 오전 11시까지 자사몰에서 신제품 사전 예약 프로모션을 실시한다. 1개 구매 시 32%, 2개 구매 시 35%의 할인과 함께 무료 배송 및 설치 서비스를 제공한다.

풀리오 관계자는 "의자에 앉아 업무나 학습에 집중하면서 동시에 휴식을 할 수 있도록 기획한 제품"이라며 "효율적인 업무 환경을 만들어줄 실용적인 솔루션이 되길 기대한다"고 말했다.