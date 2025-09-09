풀리오, '전 50% 할인' 추석 프로모션

추석 용돈 랜덤 뽑기·20만원 쿠폰팩 진행

홈케어 브랜드 풀리오는 다가오는 추석을 맞아 10월 2일까지 '올 추석엔, 마음까지 풀리오' 프로모션을 개최한다고 9일 밝혔다.

프로모션은 풀리오 공식몰 단독으로 진행된다. 행사 기간 동안 풀리오 인기 제품을 최대 50% 할인 판한다.

하루 한 번 참여 가능한 추석 용돈 랜덤 뽑기(최대 1만 원) 이벤트를 통해 추가 혜택도 제공한다. 여기에 20만원 쿠폰팩까지 마련했다.

풀리오 '올 추석엔, 마음까지 풀리오' 프로모션 (사진=풀리오)

다채로운 경품 이벤트도 준비했다. ▲60만원 이상 구매 시 호텔 숙박권(1명) ▲30만원 이상 구매 시 인바디 체중계(3명) ▲20만원 이상 구매 시 백화점 상품권(10만원권, 10명)을 선물한다.

제품을 한 번이라도 구매하면 금액과 상관없이 '0원 래플 이벤트'에 자동 응모된다. 추첨을 통해 ▲넥풀러 목 어깨 홈케어(1명) ▲프리미엄 마사지 매트(1명)를 받을 수 있다.

이외에도 3만원 이상 구매 고객에게 추석 전용 쇼핑백을 선착순으로 증정하고, 매주 수요일 정오부터 오후 4시까지 타임세일 특가 이벤트를 병행한다.

