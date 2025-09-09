풀리오, '전 50% 할인' 추석 프로모션

홈케어 브랜드 풀리오는 다가오는 추석을 맞아 10월 2일까지 '올 추석엔, 마음까지 풀리오' 프로모션을 개최한다고 9일 밝혔다.

프로모션은 풀리오 공식몰 단독으로 진행된다. 행사 기간 동안 풀리오 인기 제품을 최대 50% 할인 판한다.

하루 한 번 참여 가능한 추석 용돈 랜덤 뽑기(최대 1만 원) 이벤트를 통해 추가 혜택도 제공한다. 여기에 20만원 쿠폰팩까지 마련했다.

풀리오 '올 추석엔, 마음까지 풀리오' 프로모션 (사진=풀리오)

다채로운 경품 이벤트도 준비했다. ▲60만원 이상 구매 시 호텔 숙박권(1명) ▲30만원 이상 구매 시 인바디 체중계(3명) ▲20만원 이상 구매 시 백화점 상품권(10만원권, 10명)을 선물한다.

관련기사

제품을 한 번이라도 구매하면 금액과 상관없이 '0원 래플 이벤트'에 자동 응모된다. 추첨을 통해 ▲넥풀러 목 어깨 홈케어(1명) ▲프리미엄 마사지 매트(1명)를 받을 수 있다.

이외에도 3만원 이상 구매 고객에게 추석 전용 쇼핑백을 선착순으로 증정하고, 매주 수요일 정오부터 오후 4시까지 타임세일 특가 이벤트를 병행한다.