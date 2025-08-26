풀리오, 1인 가구 맞춤형 '마사지건 & 벨트' 출시

홈케어 브랜드 풀리오는 1인 가구를 위한 '마사지건 & 벨트'를 출시했다고 26일 밝혔다.

풀리오 '마사지건 & 벨트'는 헤드에 벨트를 연결해 전신을 편리하게 마사지할 수 있도록 고안된 제품이다. 등 어깨, 하체, 발바닥 등 손이 닿지 않는 부위를 벨트로 셀프 케어 할 수 있다.

풀리오 '마사지건 & 벨트' (사진=풀리오)

벨트 외에도 라운드볼, 스파이럴, 플랫, 듀얼포크 등 총 5종의 헤드를 번갈아 사용하면 혼자서도 넓은 부위부터 세밀한 부위까지 맞춤형 케어가 가능하다.

5단계 강도 조절로 휴식 중 섬세한 자극부터 운동 전후 묵직한 터치감까지 폭넓게 선택할 수 있다. 컴팩트한 사이즈와 무게로 휴대성을 강화했으며, 손잡이에는 마찰에 강한 실리콘 패턴을 적용해 안정적인 그립감을 선사한다.

출시를 기념해 자사몰에서 댓글 이벤트도 진행된다. 오는 31일까지 '마사지건 & 벨트'를 구매하고 이벤트 페이지에 댓글로 남기면 추첨을 통해 5명에게 '목 어깨 마사지기 V2'를 준다. 당첨자는 9월 1일 발표된다.

풀리오 관계자는 "마사지건 & 벨트는 벨트 호환 기능을 적용해 관리가 어려운 부위를 포함한 전신을 사용자가 직접 케어할 수 있도록 기획한 제품"이라며 "공간과 상황에 구애받지 않고 편안함을 더해주는 동반자가 될 것"이라고 말했다.