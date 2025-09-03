풀리오, 목 어깨 마사지기 리뉴얼 출시

홈케어 브랜드 풀리오는 '목 어깨 마사지기'를 리뉴얼 출시했다고 3일 밝혔다.

리뉴얼된 '목 어깨 마사지기 V3'는 안마볼이 2개에서 3개로 늘어나 목, 어깨, 등까지 더 넓은 부위를 고르게 마사지한다.

'두드림 모드'를 추가했다. 실제 사람 손으로 두들기는 듯한 느낌을 감각적으로 구현했으며, 분당 800회의 두드림을 통해 생생한 마사지 경험을 제공한다.

풀리오가 리뉴얼된 목 어깨 마사지기 V3를 출시했다. (사진=풀리오)

어깨 라인에 맞춘 인체공학적 설계와 확장된 마사지볼 면적이 특징이다. 두드림, 주무름, 혼합(두드림과 주무름 반복) 모드 중 선택 가능하고, 2단계 강도와 정·역방향 설정으로 기호에 맞게 조절할 수 있다.

디자인 역시 개선됐다. 기존 연보라에서 다크 퍼플 컬러로 변경했다. 마사지 중간에도 조작이 용이하도록 컨트롤러를 하단에 배치했다. 커버는 탈부착 가능하며 타이머 기능을 지원한다.

풀리오 관계자는 "목 어깨 마사지기에 확장된 안마볼과 두드림 모드를 추가해 손맛 그대로의 감각을 구현했다"며 "집은 물론 직장에서도 리얼한 마사지 경험을 누릴 수 있는 퍼스널 케어 솔루션이 될 것"이라고 말했다.