풀리오, 사랑의 열매와 '착한소비' 캠페인 업무협약

홈케어 브랜드 풀리오는 연말을 맞아 서울 사회복지공동모금회(사랑의 열매)와 함께 '착한소비 캠페인' 협약을 체결했다고 12일 밝혔다.

이번 협약에 따라 풀리오는 오는 12월 8일부터 31일까지 '홀리데이 패키지'를 판매하고 판매 수량 1개당 1만원을 서울 사랑의열매에 기부한다.

신혜영 서울 사랑의열매 사무처장(왼쪽)과 현용철 풀리오 사업본부 사장(오른쪽)이 10일 개최된 착한소비 캠페인 업무협약식에서 기념 촬영을 하고 있다. (사진=풀리오)

홀리데이 패키지는 풀리오의 베스트셀러 제품인 '목 어깨 마사지기 V3'와 '홀리데이 슬리핑 삭스'로 구성된다. 풀리오 공식에서 한정 판매할 예정이다.

관련기사

풀리오는 이번 협약을 통해 단순한 소비를 넘어 일상 속에서 자연스럽게 기부와 나눔에 참여할 수 있는 '착한소비'의 의미를 확산한다는 계획이다.

현용철 풀리오 사업본부 사장은 "좋은 제품을 통해 나눔의 가치를 함께 전할 수 있어 기쁘다"며 "앞으로도 고객의 휴식과 사회의 따뜻한 변화를 동시에 만들어가는 책임 있는 브랜드로 성장하겠다"고 말했다.