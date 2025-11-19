과기정통브, 한-UAE 기업 AI·첨단산업 협력 지원

과학기술정보통신부가 이재명 대통령의 아랍에미리트(UAE) 국빈방문을 계기로 19일 현지 진출 기업과 간담회 등을 통해 양국 기업의 협력을 지원하고 나섰다.

UAE 국빈방문에 동행한 배경훈 부총리는 19일 오전 ‘한-UAE 비즈니스 라운드 테이블’ 행사에 참석한 뒤, G42 펑샤오 CEO와의 면담을 가졌다.

G42는 UAE의 AI 혁신을 이끌고 있는 국영 AI 기업으로, 스타게이트 UAE 프로젝트를 진행하는 핵심 주체다. 배 부총리는 면담에서 스타게이트 UAE 프로젝트를 위한 한-UAE 공동 협력 방안을 논의하고 연구개발과 인재양성 협력, AI 거버넌스 협력 등을 강화해 나갈 것을 제안했다.

과기정통부는 가칭 ‘UAE 협력 TF’, ‘한-UAE 국장급 협의체’ 등의 채널을 통해 국내 산학연의 UAE 협력을 적극 지원할 방침이다.

배 부총리는 또 AI 디지털 기업의 중동 시장 진출 지원 거점인 ‘UAE IT지원센터’에 방문해 기업 간담회를 가졌다. 간담회에는 UAE에 진출한 8개 기업이 참석해 현지 시장 동향, AI 디지털 전환 프로젝트 참여 가능성, 규제 및 사업화 과정의 애로사항 등을 공유했다. 이 자리에서 배 부총리는 국내기업들의 UAE 진출의 어려움을 해소하기 위해 정부가 적극 지원방안을 강구하겠다고 답했다.

기업 간 계약과 양해각서 체결도 진행됐다.

한국의 자율주행 전문기업인 오토노머스A2Z와 UAE의 국영 기업인 SPACE42은 400만 달러 공동 출자를 통해 한-UAE 자율주행 합작법인 설립을 확정했다. 아울러 800만 달러 규모 아부다비 자율주행 프로젝트 공동추진을 본격화할 예정이다.

한국의 의료 AI 기업인 루닛과 두바이에 위치한 의료과학기술 솔루션 기업인 ARJ 그룹은 의과학 특화 AI 기술을 UAE 내 병원과 공공의료기관에 적용하는 방안을 검토하고, 관련 정책 정보와 제도적 경험을 교류하기 위한 협력 강화를 목표로 업무협약을 맺었다.

이날 오후에는 퓨리오사AI, 리벨리온, 하이퍼엑셀 등 국내 주요 AI 반도체 기업과 함께 UAE 최대 AI 컴퓨팅 인프라 사업자인 ‘카즈나(Khazna)’의 데이터센터를 방문했다. 카즈나 데이터센터는 G42의 AI인프라 부문 자회사로, 스타게이트 UAE 프로젝트에서도 핵심적인 역할을 수행하고 있다.

UAE 측은 스타게이트 UAE 프로젝트의 청사진과 서비스 목표 등을 공유했다. 한국은 AI반도체 정책과 각 기업별 제품, LG AI연구원과 SK텔레콤 등 주요 대기업과의 상용화 성과 등을 공유하고, AI인프라 지속가능성 확보를 위한 다양한 대안을 함께 모색할 것을 제안했다.

특히 전력 효율성이 높은 국산 AI반도체 활용을 위한 기술교류와 실증 등 양국 간 협력 방안에 대해 긴밀히 논의했다.

배경훈 부총리는 “AI 등 첨단 분야에서 우리나라와 UAE는 단순한 기술 교류를 넘어 글로벌 시장을 주도하기 위한 동반자 관계로의 발전을 모색하고 있다”며 “양국의 정부와 기업이 함께 기술 산업 협력을 본격화한다면 양국은 미래 산업전환의 모범사례를 만들어낼 수 있을 것”이라고 말했다.