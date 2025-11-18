"갤럭시S26 시리즈, 램 용량 개선 없다…중국만 예외"

삼성전자가 내년 초 출시할 예정인 갤럭시S26 시리즈 모든 모델에 12GB 램을 탑재할 것이라는 전망이 나왔다고 IT매체 폰아레나가 17일(현지시간) 보도했다.

유명 IT 팁스터 아이스유니버스는 갤럭시S26과 갤럭시S26 플러스 모델이 대부분의 국가에서 256·512GB 스토리지와 12GB 램을 탑재하고, 갤럭시S26 울트라는 1TB 스토리지와 12GB 램 옵션이 출시될 것이라고 밝혔다. 하지만, 중국 사용자는 1TB 스토리지와 16GB 램 옵션이 출시될 것이라고 덧붙였다.

삼성 갤럭시S26 울트라 렌더링 (출처=온리크스/안드로이드헤드라인)

이는 올해 나온 갤럭시S25 시리즈와 동일한 메모리와 스토리지 구성이다. 긍정적인 소식은 내년 플래그십 모델에 최대 10.5Gbps에 달하는 더 빠른 램을 탑재하고 다양한 카메라 성능 개선을 제공할 것이라는 전망이다.

삼성은 이전에도 특정 시장에 더 나은 버전의 제품을 여러 번 출시한 바 있다. 퀄컴 스냅드래곤 기반 플래그십 모델은 과거 미국을 비롯한 일부 지역에서 판매되었지만, 전 세계 대부분 지역에서는 성능이 다소 떨어지는 엑시노스 모델이 판매됐다. 또, 슬림형 갤럭시Z폴드6 SE는 중국에서만 판매하기도 했다.

물론, 애플도 시장에 따라 약간 다른 아이폰을 출시한다. 미국 및 일부 다른 시장에서 판매되는 아이폰17은 eSIM만 지원해 다른 지역에서 판매되는 아이폰보다 더 큰 배터리를 탑재할 수 있으나 나머지 사양은 모든 지역에서 동일하다.

폰아레나는 갤럭시S26 시리즈에 16GB 램을 제공하지 않는 것에는 실망하지는 않으나, 각 시장에 제공하는 모델마다 램 용량에 차이가 있다는 점은 불만이라고 평했다.