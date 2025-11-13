삼성 '갤럭시Z 트라이폴드' 내달 5일 출격

삼성전자가 내달 초 화면을 두번 접는 트라이폴드폰 신제품을 선보인다.

13일 업계에 따르면 삼성전자는 내달 5일 '갤럭시 Z 트라이폴드'를 출시한다. 그간 특허 문서 공개와 APEC 실물 전시 등을 통해 출시 임박설이 이어진 데 이어 일정이 구체화됐다.

삼성의 트라이폴드폰은 새로운 폼팩터의 정식 상용화라는 점에서 업계의 주목을 받고 있다. 폰아레나·CNN 등 주요 IT매체들도 최근 일제히 출시 가능성을 높게 점쳐왔다.

IT 팁스터 에반 블라스와 외신 보도에 따르면 트라이폴드폰은 한국·중국·싱가포르·대만·UAE 등 5개국에서만 우선 출시된다. CNN이 지난 9월 "삼성이 미국 출시를 검토 중"이라고 보도한 바 있으나, 초기 물량이 제한돼 미국은 제외된 것으로 관측된다.

삼성전자가 처음 공개한 '갤럭시Z 트리폴드' 실물 (영상=지디넷코리아)

업계에서는 "삼성이 새로운 폼팩터에 대해 보수적으로 접근하는 기존 전략을 유지한 것"이라는 해석이 나온다. 초기 생산량은 2만~3만대 수준으로 알려졌으며, 판매 상황을 지켜본 뒤 내년 이후 글로벌 확대 여부가 결정될 전망이다.

삼성 트라이폴드는 후면 외부 디스플레이가 중앙에 위치하고 좌·우 패널이 안쪽으로 접히는 2중 내향 설계를 채택했다. 중앙 패널 기준 왼쪽이 먼저 접히고, 그 위를 카메라가 탑재된 오른쪽 패널이 덮는 방식이다.

외부 화면은 6.5인치로 기존 갤럭시Z폴드 시리즈와 유사할 것으로 보인다. 완전 펼침 화면은 약 10인치다. 기존 폴드7(8인치)보다 크고 태블릿에 가까운 가로형 비율이다. 두께는 펼쳤을 때 약 4.2mm, 접으면 약 14mm로 전망된다.

배터리는 약 5천600mAh로 추정되는데 삼성 폴더블 역사상 최대 용량이다. 예상 가격은 3천 달러(약 440만원)다. 국내 출고가는 400만원대 중반 수준이 유력하다. 삼성이 초기 물량을 제한한 것도 수요 불확실성과 높은 제조 단가 때문으로 보인다.

최근 공개된 WCCF테크 리포트에 따르면 삼성 특허 문서에는 트라이폴드폰의 세부 하드웨어 설계도 드러난다. 3개의 독립 배터리 셀이 패널 구조에 맞춰 배치되며, 힌지에 따른 전력 단절을 막기 위한 전력 분배 모듈과이 적용된다.

관련기사

두 개의 힌지가 반대 방향으로 접히는 다축 회전축 구조와, 발열을 양쪽 패널로 분산하는 베이퍼 챔버 냉각 시스템이 채택된다. 완전히 펼쳤을 때 기존 폴드 시리즈보다 더 얇아진 본체 구조도 특징이다.

화웨이가 이미 중국 내에서 2세대 트리폴드를 선보였지만 글로벌 진출은 하지 못한 상황이어서, 삼성이 첫 글로벌 삼중접이 상용화를 현실화했다는 점에서 업계 파급력은 크다는 분석이다.