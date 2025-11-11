갤럭시S26 울트라, 펀치 홀 커진다…왜?

삼성전자가 차기 갤럭시S26 울트라의 전면 카메라 성능을 개선하기 위해 화면에 있는 카메라 구멍 크기를 키울 것이라는 전망이 나왔다고 IT매체 폰아레나가 10일(현지시간) 보도했다.

유명IT 팁스터 아이스유니버스는 갤럭시S26 울트라가 더 넓은 85도 시야각(FOV)을 가진 렌즈를 탑재해, 기존보다 조금 더 큰 펀치홀을 적용할 예정이라고 밝히며 전작과 비교한 사진을 올렸다. 이는 전작 갤럭시S25 울트라의 80도 시야각 보다 향상된 수치이며, 갤럭시S25 울트라 후면 메인 카메라와 동일한 수준이다.

갤럭시S26 울트라와 전작의 카메라 구멍을 비교한 이미지 (사진=아이스유니버스 엑스 @UniverseIce)

그는 “(시야각이 넓어지면서) 프레임 안에 훨씬 더 많은 것을 담을 수 있어 단체 셀카를 찍을 때 누가 잘릴까 걱정할 필요가 없다”고 설명했다.

앞서 전해진 소식에 따르면, 삼성은 갤S26 울트라의 카메라 하드웨어 사양을 거의 변경하지 않을 것으로 예상된다. 전면 카메라는 1천200만 센서를 그대로 유지하고, 후면 카메라 사양도 전작과 같을 것으로 예상된다. 다만, 삼성은 2억 화소 메인 카메라에 더 큰 센서나 더 빠른 렌즈를 적용하는 방안을 검토 중인 것으로 알려졌다. 또, 새로운 원UI 8.5 카메라 알고리즘을 소프트웨어 업데이트에 적용해 전반적인 촬영 품질을 향상 시킬 가능성도 있다.

관련기사

폰아레나는 “전면 카메라의 시야각(FOV)을 넓힌 것은 환영할 만한 변화지만, 애플이 아이폰 17 시리즈에서 선보인 1천800만 화소 센터 스테이지 카메라와는 차이가 있다”고 지적했다. 아이폰 카메라는 정사각형 센서를 사용하여 기기를 회전하지 않고 인물이나 풍경 사진을 촬영할 수 있다. 다만, 아이폰의 다이내믹 아일랜드는 삼성 제품의 펀치 홀보다 훨씬 더 크다.

해당 매체는 “펀치홀이나 노치, 다이내믹 아일랜드는 스마트폰을 사용하다 보면 거의 체감하지 못하지만, 전면 카메라의 시야각 차이는 사진 촬영 시 체감이 크다”며, “조금 더 큰 카메라 구멍은 그럴만한 가치가 있다”고 평했다.