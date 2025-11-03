"두 번 접는 갤럭시 트리폴드폰, 출시 임박"

삼성전자가 올해 공개할 것으로 예상되는 화면을 두 번 접는 ‘트리폴드폰’ 출시가 얼마 남지 않았다고 샘모바일 등 외신들이 2일(현지시간) 보도했다.

보도에 따르면, 삼성 갤럭시Z 트리폴드는 최근 블루투스 SIG 인증을 통과한 것으로 확인됐다.

삼성전자가 처음 공개한 '갤럭시Z 트라이폴드' 실물 (영상=지디넷코리아)

이번 인증에 포함된 것으로 확인된 모델번호는 ▲SM-D6390 ▲SM-D639N ▲SM-D639U ▲SM-D639U1 ▲SM-D639B로 기존 갤럭시 기기의 번호패턴과 다르다.

SM-D6390과 SM-D639N은 중국과 한국에서 출시될 모델이며, 나머지 두 모델은 미국 통신사 잠금 및 언락 버전이다. 마지막 모델인 SM-D639B는 글로벌 출시 모델이다.

샘모바일은 "글로벌 출시 모델은 다른 모델과 다른 별도 인증을 받았다"면서 "이는 두 모델 간에 하드웨어적인 차이가 있을 가능성을 시사하나 지금은 그 차이점이 무엇인지 파악이 어렵다"고 분석했다.

또 미국, 중국, 한국 이외에 갤럭시Z 트리폴드가 출시될 국가는 아랍에미리트(UAE)라고 샘모바일은 전했다.

최근에 나온 소식에 따르면, 대만과 싱가포르에도 출시될 가능성이 있지만, 본격적인 글로벌 출시는 2026년 이전에는 어려울 것으로 보인다고 덧붙였다.