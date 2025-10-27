"삼성 트리폴드폰, 미국선 안 나온다…5개국만 출시 예정"

삼성전자가 올해 말 공개할 것으로 예상되는 화면을 두 번 접는 ‘트리폴드폰'은 한국을 비롯한 5개 국가에서만 출시될 예정이라고 IT매체 폰아레나가 26일(현지시간) 유명 IT팁스터 에반 블라스를 인용 보도했다.

에반 블라스에 따르면, 삼성의 트리폴드폰은 한국 외에도 ▲중국 ▲싱가포르 ▲대만 ▲UAE 등에서 출시될 예정이다.

삼성전자가 갤럭시언팩 2025 행사에서 공개한 트리폴드폰 이미지 (출처=퓨쳐)

이는 삼성이 미국을 포함한 여러 시장에서 트리폴드폰 출시를 검토 중이라는 CNN의 지난 달 보도와 상반된 내용이다.

폰아레나는 “삼성전자가 새로운 폼팩터나 실험적인 기기에 대해서는 전통적으로 신중한 태도를 유지해왔다는 점을 고려하면, 이번 소식은 놀랍지 않다”고 평가했다. 실제로 최근에도 갤럭시Z폴드 6 SE는 한국과 중국에서만 한정 출시된 사례가 있었다.

때문에 미국 소비자들은 화면을 두 번 접는 트리폴드폰을 직접 보기까지 시간이 더 걸릴 가능성이 높다. 한편, 화웨이는 이미 트리폴드폰을 2세대까지 선보였으나 여전히 중국 시장에만 머물러 있는 상태다.

삼성디스플레이가 CES2025에서 공개한 플렉스 G 트리폴드 디스플레이 (사진=씨넷)

삼성의 신중한 접근 방식을 고려할 때, 트리폴드폰이 주요 시장에 출시되기까지는 다소 시간이 걸릴 것으로 보인다고 해당 매체는 전했다.

관련기사

그 동안 나온 소식에 따르면, 삼성은 이 제품을 약 5만 대만 생산할 예정으로, 이는 판매 전망에 대해 낙관적이지 않다는 신호로 해석된다. 삼성은 이미 트리폴드 기기의 양산 준비를 마친 상태지만, 신제품의 시장성에 대한 불확실성 때문에 출시가 지연되고 있는 것으로 보인다고 폰아레나는 전했다.

또, 높은 가격대 역시 출시 국가가 제한적인 이유 중 하나일 수 있다며, 트리폴드폰의 예상 가격이 약 3천 달러(약 431만 원)에 달할 것으로 보인다고 덧붙였다.