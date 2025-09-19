"삼성, 美서 두 번 접는 폰 출시 검토…전략 변화 주목"

홈&모바일입력 :2025/09/19 08:52    수정: 2025/09/19 08:59

이정현 미디어연구소 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

삼성전자가 올해 말 공개할 것으로 예상되는 화면을 두 번 접는 ‘트리폴드폰’이 미국 시장에도 출시될 수 있다는 보도가 나왔다.

CNN은 18일(현지시간) 정통한 소식통을 인용해 삼성전자가 트리폴드폰 미국 출시를 포함한 여러 시장 진출을 검토 중이라고 보도했다.

삼성전자가 갤럭시언팩 2025 행사에서 공개한 트리폴드폰 이미지 (출처=퓨쳐)

삼성은 과거 갤럭시Z폴드6 SE 등 일부 신제품을 한국이나 중국을 비롯한 제한된 시장에서만 선보여 왔다. 하지만, 이번 트리폴드폰의 경우 미국 출시가 논의되고 있어, 삼성의 글로벌 전략 변화의 신호탄이 될 수 있다는 분석이 나온다.

‘갤럭시 트리폴드(Galaxy TriFold)’로 불릴 가능성이 있는 이 제품은 올 해 안에 출시될 것으로 전망된다. 일부에서는 이르면 10월 출시 가능성도 제기했다. 

삼성이 트리폴드폰의 글로벌 출시를 고려하고 있다는 주장이 제기된 것은 이번이 처음으로, 이는 향후 대규모 출시에 위한 테스트 단계 역할을 할 수 있다고 외신들은 전했다.

관련기사

화웨이의 2세대 트리폴드 폰 '메이트XTs' (출처=화웨이)

트리폴드폰은 삼성전자 외에도 중국 화웨이가 2세대 제품까지 선보였지만, 중국 외 시장에서는 출시되지 않았다. 때문에 삼성전자가 미국에 제품을 출시한다면 업계 파급력이 클 것으로 보인다.

IT매체 폰아레나는 “삼성이 실제로 미국에서 트리폴드폰을 출시한다면, 미국 소비자에게 놀라운 소식이 될 것”이라며, “새로운 폼팩터의 발전 속도도 더 빨라질 수 있다”고 평했다.

이정현 미디어연구소jh7253@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
삼성전자 트리폴드폰 화웨이 미국 갤럭시트리폴드

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

엔비디아, 인텔에 6.9조원 투자..."CPU·GPU 융합 제품 공동 개발"

국가 ESS 사업, 2차전 코앞…배터리 3사 물밑 경쟁 치열

"10년 달린 N, 2030년 年10만대 판매"…현대차, 7종 신차 준비

끊이지 않는 해킹…'사이버보안 컨퍼런스'서 해법 찾는다

ZDNet Power Center