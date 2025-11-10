갤럭시S27 울트라, 얼굴 인식 기능 개선되나

삼성전자의 차세대 플래그십 갤럭시S27 울트라에 더 향상된 얼굴인식 시스템이 탑재된다는 소식이 나왔다고 샘모바일 등 외신들이 9일(현지시간) 보도했다.

해당 소식은 유명 팁스터 @SPYGO19726이 공개한 것이다. 이 팁스터는 갤럭시S27 울트라 초기 테스트 펌웨어의 생체 인식 보안 프레임워크에 ‘폴라 ID v1.0’라는 참조가 포착됐다고 주장했다.

삼성 갤럭시S25 울트라 (사진=씨넷)

이는 2D 전면 카메라의 2D 이미지 스캔 방식이 아닌 편광(polarized light) 인증 기술을 사용한다. 해당 시스템의 잠금 해제 속도는 180밀리초(ms) 수준이며, 안경·마스크 착용이나 조명이 어두운 환경에서도 인식률이 크게 향상될 것으로 전해졌다.

생체 인식 보안은 프리미엄폰의 주요 판매 포인트 중 하나이나 삼성은 해당 기능의 정확성과 신뢰성 면에서 애플 페이스 ID에 뒤처져 있다고 평가 받고 있다. 향후 갤럭시S27 울트라가 새로운 폴라 ID 시스템을 채택한다면, 얼굴 인식 분야에서 큰 도약을 이룰 수 있을 것이라고 디지털트렌드 등 외신들은 전했다.

물론 아직 초기 단계이고 제품 출시까지 최소 1년 이상 남은 상태이기 때문에 좀더 지켜봐야 할 것으로 보인다고 외신들은 밝혔다.