화웨이, 지난해 특허 수익만 1조원 육박

지난해 화웨이의 특허 수익이 6억3천만 달러, 한화로 약 9천170억원에 달한 것으로 나타났다.

화웨이는 최근 중국 베이징에서 열린 IP 포럼에서 이같이 밝혔다. 기술 특허는 주로 5G, 와이파이, 멀티미디어 디바이스 등에 적용됐다.

지난해 약 240억 달러, 한화로 약 35조원을 연구개발(R&D)에 투자한 화웨이는 3만7천 건의 신규 특허를 확보했다. 화웨이가 거느린 특허 수는 15만 건을 넘어섰다.

사진_미국씨넷

화웨이에서 지식재산권 부문 책임자인 앨런 판은 “지난해 기준으로 셀룰러 표준 분야에서는 27억 대 이상의 5G 디바이스가 우리 특허 하에 라이선스를 받았다”며 “와이파이 분야에서는 12억 대 이상의 소비자 전자제품이 우리 특허로, 멀티미디어 분야에서는 32억 대 이상의 멀티미디어 기기가 우리의 비디오 코덱 특허로 라이선스를 받았다”고 설명했다.

이어, “오픈소스, 개방형 하드웨어, 퍼블릭 클라우드 서비스를 통해 전 세계 수백만 명의 개발자, 파트너, 고객이 화웨이 기술을 활용해 자체 소프트웨어와 하드웨어 제품을 만들 수 있다”고 덧붙였다.

화웨이의 지난해 R&D 투자는 1천700억 위안, 약 35조원 규모에 달한다. 전체 매출의 약 21%를 차지하는 수준으로, 글로벌 기업 R&D 투자 규모로는 상위 6위에 달한다.

중국 내에서 5만 건 이상의 유효 특허를 보유해 현지 최대의 특허 보유 기업이다. 미국에서 2만9천건, 유럽에서 1만9천건 이상의 등록 특허를 확보하고 있고, 지난 3년 동안 노키아, 에릭슨, 아마존, 삼성, 샤프 등 주요 글로벌 기업들과 교차 라이선스 계약을 체결하거나 갱신했다.