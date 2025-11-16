이랜드 천안물류센터 화재…'뉴발란스' 등 배송 차질

스파오·뉴발란스 등 이랜드패션 계열 10개 브랜드의 상품을 보관하는 이랜드 천안물류센터에서 화재가 발생했다.

지난 15일 천안동남소방서 등에 따르면 충남 천안시 동나묵 용정리 이랜드 패션물류센터에서 이날 오전 6시 8분경 화재가 발생했다. 신고를 받고 출동한 소방당국은 7분 만에 대응 1단계를 발령하고 화재 진압에 돌입했다. 진압에 나선 선착대는 4층에서 시작된 불을 끄기 위해 건물 내부에 진입해 화재를 진압했지만 창고 내부에 적재된 의류와 신발 등이 빠르게 연소하면서 2층까지 불길이 확대됐다. 화재는 발생 9시간 30분 만인 오후 3시 35분 초진됐다.

소방 인력 177명, 소방차 등 장비 64대, 헬기 6대가 투입돼 화재 확산 차단에 주력했었지만, 화재 면적이 넓어 진화에 어려움을 겪었던 것으로 알려졌다.

뉴발란스 온라인 출고 지연 안내문

해당 물류창고는 건축면적 3만7천755㎡, 연면적 19만3천210㎡의 대형 패션물류창고로, 스파오(SPAO)의 온라인 주문 전량을 담당하는 곳이다. 물동량 처리능력은 일일 5만 박스, 연간 치대 400만~500만박스까지 가능하다. 금액 기준 매년 5조원 이상의 물동액을 처리하는 곳이다.

이번 사건과 관련해 이랜드는 SPAO 공식 홈페이지에서 “예기치 않은 물류센터 운영 차질로 인해 일부 상품의 배송이 지연되거나 부득이하게 주문이 취소될 수 있다”며 “현재 점검과 복구 작업을 신속히 진행하고 있으며 정상화되는 대로 순차적으로 처리해 드리겠다”고 안내했다.

이랜드 월드가 국내 유통을 담당하는 스포츠 브랜드 뉴발란스도 “현재 물류센터 운영 일정에 예상치 못한 지연 이슈가 발생해 일부 주문의 출고가 평소보다 늦어지고 있다”며 “상품은 순차적으로 출고 준비 중이며 정확한 일정은 확인되는 대로 안내드리겠다”고 사과했다.