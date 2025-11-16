정부서버에 '19금' 올린 美 핵기밀 요원..."화면 작아서"

미국 핵무기 관리 기관 소속 직원이 개인적으로 보유한 포르노 콘텐츠를 실수로 정부 네트워크에 업로드하는 바람에 기밀 취급 허가를 박탈당한 사건이 뒤늦게 공개됐다. 이 남성은 본인의 실수가 우울증 악화로 인한 판단력 저하 때문이었다며 항의했지만, 권한 복구는 받아들여지지 않았다.

404미디어·기가진 등 외신 보도에 따르면, 이 남성은 스마트폰 화면이 작아 보기가 어렵다는 이유로 AI가 생성한 포르노 파일을 정부가 지급한 컴퓨터로 옮겼다. 나아가 1990년대부터 개인적으로 수집해온 대규모 포르노 이미지 디렉토리까지 클라우드에 통째로 업로드했다.

문제는 그 클라우드가 정부 네트워크와 연결돼 있었다는 점이었다. 그 결과 정부 시스템에는 약 18만7천건에 달하는 포르노 이미지가 저장되는 초유의 사태가 벌어졌다.

약 6개월 뒤 내부 조사관이 “서버에 왜 포르노 파일이 넘쳐나는가”라는 의문을 제기하며 사건의 전말이 드러났다.

조사 과정에서 남성은 "오랜 기간 우울증 치료를 받고 있었으며, 해당 시점에는 정신 상태가 악화돼 여러 단계를 고려한 판단을 할 여력이 없었다"고 진술했다. 또 그는 “개인용 드라이브가 회사 시스템과 연결돼 있어도 어느 정도는 분리돼 있을 것이라 생각했다”고 해명했다.

남성은 기밀 접근 권한 회복을 요구하며 상사의 과도한 감시와 조사를 “스페인 이단심문과 같다”고 반발했지만, 재심은 기각됐다. 참고로 15세기 만들어진 스페인 이단심문소는 금서 목록을 작성하고 서적을 검열하며 사상 통제를 시도했고, 고문과 처형을 통해 공포 분위기를 조성했다.

보고서에는 담당 심리학자가 “해당 직원이 향후 다시 우울증 에피소드를 겪을 가능성이 높다”고 평가한 내용도 포함돼 있었다. 이에 그의 기밀 취급 자격은 영구적으로 회복되지 않았다고 외신은 전했다.