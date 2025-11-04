"화웨이 초슬림폰, 이렇게 나온다"

삼성전자, 애플 등 여러 스마트폰 제조사들이 올해 초슬림형 스마트폰을 잇따라 출시한 가운데 화웨이의 슬림형 스마트폰 ‘메이트70 에어’의 모습이 사진으로 공개됐다.

IT매체 GSM아레나는 한 중국 소셜미디어플랫폼 샤오홍슈 사용자가 화웨이 메이트70 에어의 사진을 공개했다고 3일(현지시간) 보도했다.

화웨이가 선보일 예정인 메이트70 에어의 제품 사진이 유출됐다. (사진=GSM아레나/샤오홍슈)

공개된 메이트70 에어의 디스플레이는 둥근 모서리와 함께 측면 프레임으로 휘어진 둥근 베젤을갖췄고, 전면에는 셀카 촬영을 위한 펀치 홀 카메라가 눈에 띈다. 뒷면에는 3개의 센서가 장착된 원형 카메라 아일랜드가 자리하고 있다.

그 동안 나온 소문에 따르면, 화웨이 메이트70 에어는 화면 크기가 6.9인치, 기기 두께는 약 6mm, 기존 나노 SIM 카드를 유지하면서 eSIM을 지원할 예정이다.

관련기사

또 최대 16GB 램에 기린 9020 칩셋•하모니OS 5.1이 탑재될 예정이다. 색상은 ▲옵시디언 블랙 ▲페더 화이트 ▲골드 실크 실버 브로케이드로 출시될 전망이다.

화웨이는 조만간 초슬림 프리미엄 스마트폰 ‘메이트70 에어’를 출시할 것으로 전망된다.