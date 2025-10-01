모토로라도 슬림폰 경쟁 합류…"스냅드래곤 8 5세대 칩 탑재 가능성↑"

모토 X70 에어, 이번 달 말 공개

모토로라가 슬림형 스마트폰 ‘모토 X70 에어’의 티저 이미지를 공개하며 슬림형 스마트폰 경쟁에 합류했다고 안드로이드오쏘리티 등 외신들이 최근 보도했다.

모토로라는 최근 공식 웨이보 계정을 통해 모토 X70 에어의 티저를 공개했다. 

모토로라가‘모토 X70 에어’의 티저 이미지를 공개했다. (출처=모토로라)

공개된 사진 속 제품은 초슬림 디자인이 돋보여 삼성 갤럭시S25 엣지와 애플 아이폰 에어와 경쟁하기 위한 슬림형 스마트폰인 것을 확인할 수 있다. 이름에도 ‘에어’라는 타이틀을 붙여 초박형 제품임을 강조했다.

두께는 아직 공개되지 않았으나 갤S25 엣지나 아이폰 에어와 비슷한 5.8~5.6mm 수준일 것으로 예상된다. 티저에서 기기 색상은 무광 그린이며 주황색 카메라 링이 확인됐다.

출처=모토로라

세부 사양은 공개되지 않았으나, 퀄컴 스냅드래곤 8 엘리트 5세대 프로세서가 탑재될 가능성이 높다고 외신들은 전했다. 퀄컴은 최근 모토로라를 최신 스냅드래곤 칩의 출시 파트너로 언급한 바 있다.

모토로라는 오는 10월 말 공식 행사를 열고 모토 X70 에어를 공개할 예정이다.

