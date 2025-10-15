"슬림폰 경쟁 뜨겁다"…모토로라, 모토 X70 에어 공개

모토로라가 슬림형 스마트폰 ‘모토 X70 에어’를 공개하며 슬림형 스마트폰 경쟁에 본격 합류했다고 GSM아레나, 더버지 등 외신들이 14일(현지시간) 보도했다.

모토 X70 에어의 두께는 6mm 미만, 두께는 159g이다. 삼성 갤럭시S25 엣지나 애플 아이폰 에어 같은 프리미엄폰보다 얇지는 않으나 4천800mAh 용량의 더 큰 배터리를 탑재한 것이 특징이다. 갤럭시S25 엣지의 배터리 용량은 3천900mAh, 아이폰 에어의 배터리 용량은 3,149mAh다. 또, 68W 고속 유선 충전과 15W 무선 충전을 지원한다.

모토 X70 에어 (출처=레노버)

디스플레이는 6.7인치 120Hz OLED 디스플레이는 최대 밝기 4천500니트를 지원하며, 패널에 5천만 화소 전면 카메라가 펀치 홀 방식으로 탑재되어 있다.

또, 모토 X70 에어의 금속 프레임은 다양한 각도로 바닥에 떨어뜨려도 견딜 수 있도록 설계됐으며, IP68·IP69 등급의 방수·방진 기능을 갖췄다.

출처=레노버

색상은 ▲가젯 그레이 ▲릴리 패드 ▲브론즈 그린 등으로 나왔는데 특이한 점은 포인트 색상이 카메라 렌즈 링과 측면 전원 버튼에 채택됐다는 점이다.

후면 카메라는 5천만 화소 메인 카메라, 5천만 화소 초광각 카메라를 포함한 트리플 카메라를 갖췄고 ▲스냅드래곤7 4세대 칩 ▲3D 증기 챔버 ▲12GB 램 ▲256•512GB 스토리지를 지원한다. 마이크로SD 슬롯이나 3.5mm 헤드폰 잭은 없다.

모토 X70 에어는 오는 31일 중국에서 출시되며, 다음 달 5일 유럽에서 출시될 예정이다. 유럽에서는 ‘모토로라 엣지 70’이라는 이름으로 판매될 가능성이 높다고 전해졌다.