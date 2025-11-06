태평양 전역 통신 장애, 알고보니 태양 폭발 때문?

태양이 불과 12시간 사이에 가장 강력한 X급 태양 플레어를 두 번이나 폭발시키며 아메리카 대륙과 태평양 전역에서 무선 통신 장애가 발생했다.

우주과학매체 스페이스닷컴에 따르면 첫 번째 폭발은 X1.8급 플레어로, 태양흑점 AR4274에서 발생해 4일 오후 12시 34분(미국 동부시간 기준)에 정점을 찍었다.

지난 4일 태양에서 X급 태양 플레어 두 개가 폭발했다. (출처=NASA SDO)

이로 인해 북미와 남미 대부분 지역에 강력한 R3급 전파 장애가 발생했다. 이는 NOAA의 5단계 R1~R5 무선통신 장애 등급 중 ‘강함’ 단계로 지구의 햇빛이 비치는 쪽에서 최대 1시간 동안 고주파 무선 통신과 항법 신호를 교란시킬 수 있다.

이어 오후 5시 2분에는 두 번째 X.1.1급 플레어가 발생해 북태평양, 뉴질랜드, 호주 동부 일부 지역에 또 한 차례 강력한 전파 장애가 발생했다.

X.1.8 태양 플레어로 4일 아메리카 전역에서 무선통신이 중단됐다. (출처=NOAA, SWPC)

태양 플레어는 태양 활동이 활발해지면서 뒤틀린 자기장에 축적된 에너지가 갑자기 방출되는 현상이다. 강도에 따라 세 가지 등급으로 분류되며, 가장 약한 C, 중간급인 M, 가장 강력한 X급으로 나뉜다. 이중 X급 플레어는 지구상에서 폭발되는 핵무기 1개 위력의 100만 배에 달한다. 각 등급은 세부 강도를 표시하기 위해 1~10의 숫자로 더 세분화된다.

이번 두 차례 폭발 모두 코로나질량방출(CME)을 동반했다. 다행히 초기 관측 결과 이번 폭발 모두 지구를 향하지 않는 것으로 나타났다.

하지만, 미 국립해양대기청(NOAA)은 이번 주 후반 CME의 바깥쪽 가장자리가 빠른 태양풍과 상호작용하면서, 6~7일경 강력한 G3 급 지자기 폭풍을 유발할 수 있다고 경고했다.

현재 활발히 활동 중인 태양흑점 AR4274는 여전히 복잡한 자기장을 유지하고 지구를 향하고 있어 추가 폭발 가능성도 높은 상태다. NOAA는 현재 M급 태양 플레어가 추가로 발생할 확률을 65%, X급 플레어가 발생할 확률을 15%로 예측하고 있다.