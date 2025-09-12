"앗 뜨거워…태양 플레어 온도는 6천 만도" [우주로 간다]

태양에서 분출되는 강력한 태양 플레어가 기존 추정치보다 6배나 더 뜨거운 온도로 폭발한다는 연구 결과가 나왔다고 우주과학매체 스페이스닷컴이 11일(현지시간) 보도했다. 이번 연구는 이번 달 초 국제학술지 ‘천체물리학저널 레터스(The Astrophysical Journal Letters)’에 실렸다.
태양 플레어는 태양 대기에서 일어나는 거대한 폭발로, 강력한 방사선을 뿜어낸다. 이 현상은 위성을 교란시키고 무선 신호를 방해하며, 우주비행사에게 잠재적인 위험을 주는 것으로 알려져 있다.
스코틀랜드 세인트 앤드류스 대학 알렉산더 러셀이 이끄는 연구진은 태양 플레어로 가열된 태양 대기의 입자가 무려 섭씨 6천만 도에 달할 수 있다고 보고했다. 이는 기존 예측치 1천만~4천만 도보다 수천만 도나 높은 수준이다.
러셀은 "이는 보편적인 법칙으로 보인다”고 밝혔다. 그는 "이런 효과가 이미 지구 근처 우주 공간과 태양풍, 그리고 시뮬레이션에서 관측된 바 있지만, 이를 태양 플레어와 연결 지은 연구는 없었다"고 덧붙였다.
1970년대 이후 천문학자들은 태양 플레어에서 나온 빛의 특이한 현상에 주목했다. 강력한 망원경을 사용해 빛을 분리해 관측하면 원소 고유의 ‘스펙트럼 선’이 이론상 예측보다 훨씬 더 넓거나 흐릿하게 보였기 때문이다.
과학자들은 이를 태양 플라즈마에서 발생하는 난류 탓으로 여겨왔다. 끓는 물에서 거품이 무질서하게 일어나는 것처럼, 플라즈마 속 전하 입자들의 빠르고 불규칙한 움직임이 빛을 여러 방향으로 흩뜨릴 수 있다는 것이다.
하지만, 연구진은 난류가 형성되기 전 스펙트럼 선이 넓어지기도 했고 선의 모양도 난류 흐름과 맞지 않게 너무 대칭적이라며 기존 설명에 의문을 제기했다. 대신 연구진은 더 단순한 설명을 내놨다. 태양 플레어로 가열된 입자들의 온도가 지금까지 생각했던 것보다 훨씬 더 높다는 것이다.
태양 플레어를 발생시키는 자기장이 끊어졌다가 다시 정렬되는 ‘자기 재연결’ 과정을 실험과 시뮬레이션으로 분석한 결과, 전자의 온도는 1천만~1천5백만 도까지 도달하는 반면, 이온의 온도는 6천 만도를 넘어설 수 있다는 것을 발견했다. 전자와 이온(전하를 띤 원자 또는 분자)이 열을 공유하는 데는 몇 분이 걸리기 때문에, 이 온도 차이는 태양 플레어의 거동에 영향을 줄 만큼 충분히 오래 지속된다.
러셀은 “극한의 온도에서 이온은 매우 빠르게 움직이기 때문에 운동 만으로도 스펙트럼 선이 넓어져 보인다”라며, "이는 거의 반세기 동안 풀리지 않았던 천체 물리학적 수수께끼를 해결할 수 있는 잠재력이 있다"고 밝혔다.
이번 발견은 단순한 학문적 성과에 그치지 않고 우주 기상 예측에도 큰 의미를 갖는다고 연구진은 밝혔다. 만약 태양 플레어 이온에 저장된 에너지를 과소평가해 왔다면, 우주 기상 예측을 수정돼야 할 수도 있다. 개선된 모델은 위성 운영사, 항공사, 우주 기관들에 더욱 정확한 정보를 제공하고 위험한 태양 활동에 대비할 수 있는 시간을 제공할 것이라고 설명했다.