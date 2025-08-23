"펑"…태양서 일어난 두 번의 거대 폭발 [우주로 간다]

최근 태양에서 대규모 폭발이 일어난 모습이 관측 장비에 포착됐다고 우주과학매체 스페이스닷컴이 최근 보도했다.

지난 20일(현지시간) 태양 남동쪽 가장자리에서 거대한 플라스마 분출이 폭발적으로 일어나며 태양으로부터 떨어져 나갔다. 해당 매체는 이번 폭발이 25번째 태양 주기에서 발생한 가장 인상적인 사례 중 하나였다고 전했다.

20일 태양 남동쪽 가장자리에서 발생한 첫 번째 홍염 분출 (출처=NOAA GOES SUVI via helioviewer.com, graphic made in Canva Pro by Daisy Dobrijevic)

멋진 태양 폭발 장면은 미국 항공우주국(NASA) 태양역학 관측소(SDO)와 해양대기청(NOAA)의 GOES-SUVI 관측 장비에 고스란히 담겼다.

오로라 추적 전문가 유레 아타나코프(Jure Atanackov)는 이번 폭발에 대해 "25번째 태양 주기의 최고 사건 중 하나"라며, 거대한 태양 물질 구름이 표면에서 떨어져 나가면서 발생한 장엄한 구조와 플라스마 덩어리라고 극찬했다.

거대한 태양 홍염(오른쪽 아래)이 태양에서 폭발하는 모습과 플라스마 토네이도(오른쪽 위)가 근처에서 맹렬하게 휘몰아치고 있는 모습 (사진=Maximilian Teodorescu)

또 다른 오로라 추적 전문가 빈센트 레드비나(Vincent Ledvina)도 "세상에 이 아름다운 홍염 분출을 좀 보라. 내가 본 것 중 최고 중 하나"라고 밝혔다. 태양 물리학자 라이언 프렌치는 "태양에서 플라스마가 장관을 이루며 폭발했다. 이런 규모의 폭발이 지구를 향해 분출되면 강력한 오로라 활동을 일으킬 수 있지만, 이번에는 그렇지 않았다"고 말했다.

이번 폭발로 코로나질량방출(CME)이 우주로 방출됐는데 이 모습은 태양 관측위성 소호(SOHO)의 코로나그래프 LASCO에도 포착됐다. 우주 기상학자 사라 하우실(Sara Housseal)은 CME가 태양 남동쪽에서 방출되는 모습을 보여주는 영상을 공개했다.

태양 폭발로 일어난 CME의 모습을 소호의 LASCO 코로나그래프가 포착했다. (출처=NASA/ESA SOHO via Helioviewer.org)

첫 번째 폭발이 있은 지 불과 몇 시간 후, SDO와 GOES-SUVI는 태양 북동쪽 가장자리에서 또 다른 폭발을 포착했다. 두 번째 폭발에서도 태양 내부에서 분출한 물질이 표면 위로 솟아 올라갔다 가라앉는 홍염 현상이 포착됐고, CME도 다시 방출됐다.

관련기사

태양 홍염은 태양 표면에서 분출되는 거대한 고온 플라스마로, 수십만 km까지 우주로 뻗어 나갈 수 있으며 이 때 갇혀 있던 물질이 CME로 폭발할 수 있다.

최근 발생한 두 차례의 분출은 이번 태양 주기 가장 극적인 날 중 하나로 기록된다. 우주 기상 관측자들은 최근 태양의 맹렬한 활동에 촉각을 곤두세우고 있다.