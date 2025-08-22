신석기인도 전쟁 포로 학대…이 정도로 잔인했다고?

고고학자들이 지금으로부터 약 6천년 전 신석기인들이 전쟁 포로를 심하게 학대했다는 증거를 발견했다고 IT매체 기즈모도가 최근 보도했다.

흔히 석기 시대라고 하면 작은 공동체들이 동굴에 모여 살면서 돌로 만든 원시 도구를 사용해 암벽에 그림을 그리는 평화로운 모습을 상상한다. 하지만, 신석기 시대 사람들은 전쟁을 일으키고 사로잡은 포로들은 학대했다는 증거가 발견됐다.

전쟁 포로 희생자들이 묻힌 구덩이 중 하나 (사진=Fanny Chenal, 프랑스 국립고고학연구소INRAP)

20일 국제 학술지 사이언스 어드밴시스에 발표된 논문에 따르면, 국제 연구진은 프랑스 북동부의 신석기인들이 외국 침략자들을 잔혹하게 학대한 정황을 보여주는 끔찍한 증거를 발견해 공개했다.

이번 발견은 전쟁 승리를 기념하기 위해 치러진 참혹한 의식의 가장 오래된 사례 중 하나일 가능성이 있다고 해당 매체는 전했다.

국제 연구진은 프랑스 스트라스부르 인근 아헨하임과 베르크하임 두 유적지에서 기원전 4천300년~4천150년 사이에 조성된 것으로 추정되는 매장 구덩이 속에서 발견된 유골과 잘린 팔다리를 분석했다. 연구진은 논문에서 "총 82명의 유골을 분석했다"고 밝혔다.

연구진은 "희생자와 비희생자 사이에 뚜렷한 차이점이 발견됐으며, 희생자들은 침입 세력의 구성원으로 잔혹하게 살해된 뒤 구덩이에 던져졌을 가능성이 있다”며, 특히 “잘린 팔 형태의 전리품과 함께 매장된 정황은 선사 시대 유럽에서 전쟁 승리를 기념하는 가장 오래된 사례 중 하나일 수 있다”고 밝혔다.

사진= Philippe Lefranc, 프랑스 국립고고학연구소 INRAP

또, 유골에서 잘린 팔 외에도 두개골 골절 등의 외상을 확인했다. 스페인 바야돌리드 대학 테레사 페르난데스-크레스포가 이끄는 연구진은 희생자들이 전쟁 과정에서 잔인하게 최후를 맞았을 가능성이 크다고 추정했다. 반면에 이런 종류의 부상이 없는 사람들은 매장됐을 가능성이 높은 것으로 분석됐다.

관련기사

연구진은 잔혹하게 살해당한 이들과 그렇지 않은 사람들의 차이점을 조사하기 위해 동위원소 분석을 진행했다. 이를 통해 피해자가 아닌 사람들은 이 지역 주민인 반면, 희생자들은 다른 지역 출신이라는 사실이 발견됐다. 이는 희생자들이 지역 주민에게 살해된 침략자일 가능성이 높다는 것을 시사한다.

연구진들은 "이들의 죽음을 고려할 때, 희생자들의 전투나 습격 과정에서 전리품이나 포로가 된 사회적으로 멀리 떨어져 있던 외부의 적이었을 가능성이 크다”며, “그들은 제대로 된 '인간'으로 여겨지지 않아 이런 대우를 받았을 수 있다"고 설명했다.