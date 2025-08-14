'붉은 행성' 화성서 중세투구 나왔다고? [여기는 화성]

중세 시대 투구를 연상시키는 기이한 모양의 암석이 화성에서 포착돼 주목되고 있다고 우주과학매체 스페이스닷컴이 13일(현지시간) 보도했다.

미국 항공우주국(NASA) 화성탐사 로버 ‘퍼시비어런스’가 화성 표면에서 전투 헬멧처럼 생긴 이상한 바위를 발견했다.

NASA 퍼서비어런스 로버가 지난 5일 화성에서 이상한 바위의 사진을 촬영했다. (출처=NASA/JPL-Caltech/ASU)

지난 5일 로버의 마스트캠-Z 장비에 포착된 이 암석은 뾰족한 봉우리와 작은 구슬이 다닥다닥 붙어있는 뚫린 재질로 구성돼 있다. 그런데 전체적인 모양이 수세기 전 만들어진 갑옷과 함께 사용하던 투구처럼 보인다.

지난 3월 퍼시비어런스는 화성에서 이와 유사한 구조를 지닌 암석을 발견하기도 했다. 이런 형태의 암석은 지구에서도 풍화 작용 및 광물 침전, 심지어 화산 활동으로 인해 형성될 수 있다.

화성 바위는 17세기 네덜란드의 '도자기' 헬멧처럼 생겼다. (사진=왼쪽은 NASA/JPL-Caltech/ASU,오른쪽은 Rogers Fund, 1904)

과학자들이 흥미를 느끼는 것은 작은 구슬처럼 보이는 구형체다. NASA 제트추진연구소(JPL) 퍼서비어런스 팀 데이비드 에이글은 "이 모자 모양의 암석은 구형체로 이루어져 있다. 이 암석의 정식 명칭은 호르네플리아(Horneflya)인데, 이 암석이 독특한 이유는 모자 형태의 모양 때문이라기보다는 완전히 구형체로 이루어져 있기 때문"이라고 말했다.

과학자들은 화성에서 발견된 일부 암석에서 관측되는 이런 작은 구슬 모양이 지하수가 퇴적암의 구멍을 통과하면서 형성되었을 것으로 추정하고 있다. 하지만 모든 구형체가 이런 방식으로 형성되었는지는 확실치 않다.

지난 3월 퍼시비어런스가 포착한 암석. 바위에는 수 백 개의 이상한 구체들이 잔뜩 붙어있다. (사진=NASA/JPL-칼텍/LANL/CNES/IRAP.)

퍼시비어런스 연구진은 이 지질학적 미스터리를 비롯한 다른 의문에 대한 해답을 찾기 위해 더 많은 암석을 분석할 예정이다.

퍼시비어런스 로버는 그 동안 화성에서 사람 얼굴이나 여인 조각상을 연상케 하는 기이한 모양의 암석을 관측해 왔다. 과학자들은 사람들이 화성에서 각종 사물을 닮은 물체를 찾아내는 것은 불규칙한 자극 속에서 의미가 있는 특정 이미지를 떠올리는 심리 현상인 파레이돌리아(Pareidolia, 변상증) 때문이라고 설명하고 있다.

퍼시비어런스는 현재 예제로 분화구의 북쪽 가장자리를 탐험 중이다. 이 암석이 발견된 예제로 분화구는 퍼시비어런스 로버가 2021년부터 과거 미생물 생명체의 흔적을 찾기 위해 탐사해 온 고대 호수 바닥이다. 과학자들은 이 지역의 지질학적 기원을 밝혀내 여기에 있는 암석이 수십억 년에 걸쳐 어떻게 진화했는지에 알아낼 예정이다.