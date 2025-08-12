하늘서 떨어진 불덩어리…알고보니 45억년 전 '운석'

지난 6월 말 미국 애틀랜타 지역 상공에 갑자기 불덩어리가 떨어졌다. 이 불덩어리는 약 1톤(t)짜리 유성이 폭발한 것으로 확인됐는데, 이 중 방울 토마토만한 파편이 한 주택가 지붕에 떨어져 구멍을 남겼다. 운석 조각의 무게는 약 23g이었다.

IT매체 기즈모도는 미국 조지아 대학 연구진이 운석 조각을 회수해 분석한 결과 지구보다 2천만년 정도 더 오래된 것이란 사실을 밝혀냈다고 11일(현지시간) 보도했다.

조지아대학 지질학 연구원 스콧 해리스 박사가 맥도너 운석을 들고 있는 모습 (사진=조지아대학교)

연구진들은 이 운석 파편을 광학 현미경과 전자 현미경으로 분석해 운석의 나이가 45억 6천만 년 이상 된 것으로 추정했다. 이는 지구 나이보다 2천만 년 더 오래된 것이다.

조지아 대학교 지질학 연구원 스콧 해리스 박사와 동료들은 이 운석 파편이 화성과 목성 사이의 주 소행성대에 있는 소행성군의 석질운석인 ‘콘드라이트’에서 유래했다고 설명했다. 그는 이 유성들이 태양을 공전하는 과정에서 가끔 지구 궤도를 통과한다고 덧붙였다. 때문에 이 운석이 지구 대기권을 뚫고, 조지아의 한 집 지붕까지 도달할 수 있었던 것으로 보인다.

지난 6월 26일 미국 조지아주와 사우스캐롤라이나주에서는 음속보다 빠른 속도로 하늘을 가로질러 떨어지는 불덩어리가 목격됐다. (영상=조지아 피치트리 기상청 페이스북)

연구진은 이 유성이 음속보다 빠른 우주 속도로 대기권에 진입했다는 것을 관측했다. 실제로 미 항공우주국(NASA) 유성 관측 자료 따르면, 해당 운석이 북동쪽에서 남서쪽으로 이동하며 폭발음이 들렸다는 보고가 나와 있다.

NASA의 네트워크 카메라 관측망 ‘올스카이 파이어볼 네트워크(All Sky Fireball Network)’에 따르면, 폭 1m 크기의 유성이 조지아주 웨이크 포레스트 상공 43km에서 폭발해 약 20톤(t)의 폭발물의 해당하는 에너지를 방출했다. 조약돌 크기의 파편이 맥도너(McDonough) 마을 주민의 지붕을 뚫고 들어왔을 때, 해리스는 세 가지 소리가 동시에 들렸을 것으로 추정했다.

조지아주에 있는 한 주택의 천장에 구멍을 낸 맥도너 운석의 충돌 현장(사진=조지아 대학교)

"하나는 지붕에 부딪히는 소리, 하나는 작은 소닉붐, 세 번째는 바닥에 충돌하는 소리다. 이 모든 것이 같은 순간 일어났다”며, "바닥에 충돌했을 때 에너지가 충분해 운석 물질 일부가 실제 먼지 조각으로 분쇄됐다”고 그는 밝혔다. 집 주인은 해리스에게 거실 주변에서 우주먼지를 발견했다고 말했다.

이 방울 토마토 크기의 운석의 공식 명칭은 ‘맥도너 운석(McDonough meteorite)’으로, 조지아에서 발견된 운석 중 27번째 운석이다.

관련기사

맥도너 운석은 추가 분석을 위해 조지아 대학교에 보관될 예정이며, 해리스는 운석의 구성, 속도, 역학에 대한 논문을 발표할 계획이다. 이 연구 결과는 우리가 더 크고 위험한 소행성 충돌의 잠재적 위협을 이해하는 데 도움이 될 것이다.

해리스 박사는 "언젠가 거대한 무언가가 충돌해 재앙적인 상황을 초래할 기회가 있을 것이다. 언제일지는 알 수 없다. 만약 우리가 그런 상황을 예방할 수 있다면, 우리는 그렇게 하고 싶다"고 밝혔다.