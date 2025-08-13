7대륙 비행 꿈꾸다 남극에 갇힌 10대 인플루언서…왜?

최연소 7대륙 비행을 꿈꾸며 야심차게 비행을 시작했다 지난 6월부터 남극에 갇힌 10대 인플루언서의 사연이 화제가 되고 있다.

AP 통신, 기즈모도 등 외신들은 10대 중국계 미국인 조종사 이선 궈(Ethan Guo)가 무단으로 항로를 변경해 남극에 착륙했다가 칠레 검찰에 붙잡혔다고 12일(현지시간) 보도했다. 그는 항공법 및 남극조약 위반 혐의로 수사를 받은 후 출국 금지 조치에 처해져 지난 6월부터 남극에 발이 묶인 상태다.

19세 중국계 미국인 이선 궈. 그는 최연소 7대륙 비행 기록을 세우고자 비행을 시작했다 남극에 발이 묶였다. (사진=이선 궈)

작년에 이선 궈는 아시아와 아프리카, 북미, 남미, 유럽, 오세아니아, 남극 등 7개 대륙을 비행한 최연소 조종사라는 세계 기록을 세우고자 항해를 나섰다. 또 이 기록을 달성해 100만 달러(약 14억 원)를 모금해 소아암 치료를 위해 기부할 계획이라고 밝혀 화제가 되기도 했다.

하지만, 경비행기 세스나 182Q를 끌고 칠레에 온 그는 칠레 산티아고에서 남쪽으로 약 3천㎞ 떨어진 푼타 아레나스에서 이륙한 뒤 칠레 당국에 신고한 산티아고가 아닌 남극으로 항로를 무단으로 변경해 문제가 됐다. 사전 허가 없는 남극 비행은 불법이기 때문이다.

궈는 6월 29일 지상 관제탑에 허위 정보를 제공하고 허가 없이 남극에 착륙한 혐의로 칠레 당국에 기소됐다. 다행히 이번 주 초 칠레 법원은 그의 변호사와 칠레 검찰과의 합의에 따라 기소를 기각했다. 향후 그가 재판을 피하려면 30일 이내에 소아암 재단에 3만 달러(약 4천 만원)를 기부해야 하며, 앞으로 3년간 칠레 영토에 재입국할 수 없다.

관련기사

그는 13세 때부터 비행기 조종을 배웠고 지금까지 홀로 48개국을 비행했고 대서양도 3번이나 건넌 것으로 전해졌다.

그는 석방되면 세계 일주 여행을 계속하고 싶다고 밝혔다. "남극에 남아 출국 비행 승인을 기다리고 있다"며, "저와 제 비행기가 원래 임무를 계속 수행할 수 있도록 남극에서 빨리 승인을 받기를 진심으로 바란다"고 밝혔다.