로마인도 ‘샌들’ 신었네…고대 모자이크서 포착

지금으로부터 약 1천600년 된 고대 로마 모자이크에서 지금 텔레비전 광고에서 튀어나올 법한 샌들의 모습이 포착됐다고 IT매체 기즈모도가 최근 보도했다.

보도에 따르면, 이탈리아 시칠리아의 고대 유적지 ‘빌라 로마나 델 카살레’ 모자이크 벽화에서 검은 색 끈이 달린 두 개의 슬리퍼 모습이 발견됐다. 이탈리아 시칠리아 자치구는 성명을 통해 "이것들은 단순한 장식이 아니라, 4세기 경 모자이크 장인이 만든 정교한 작품”이라고 밝혔다.

고대 로마 모자이크에서 샌들의 모습이 포착됐다. (사진=Eberendu Ezekiel 페이스북)

전 세계 40명 이상의 학생과 연구진이 참여한 이번 고고학 연구를 통해 1천600년 된 슬리퍼 그림과 함께 세 개의 기둥도 발견됐다. "이번 발견은 빌라의 매우 높은 수준의 예술성과 건축미를 다시 한번 확인시켜 준다"고 덧붙였다.

이른바 ‘쪼리’로 불리는 플립플랍 형태의 샌들은 지금 여름철 해변에서 흔히 볼 수 있으나, 고대 로마인에게는 해변용 신발은 아니었다. 이런 디자인의 샌들은 고대 로마 세계 전역에서 흔하게 신었다고 알려져 있다.

해당 모자이크 발굴 현장 (사진=USF Institute for Digital Exploration 페이스북)

하지만, 고대 그리스인들과 달리 고대 로마인이 신던 샌들의 끈은 두 번째와 세 번째 발가락 사이에 끼웠다는 주장도 있다. 이번에 발견된 모자이크에는 실제 발가락이 자세히 표현되어 있지 않기 때문에 이 신발을 어떻게 신었는지는 알 수 없다.

과거 빌라 로마나 델 카살레에서 발견된 비키니 걸 모자이크 (사진=© Holger Uwe Schmitt, 위키미디어)

빌라 로마나 델 살레에는 그 동안 흥미진진한 모자이크가 발견돼 많은 주목을 받았다. 가장 유명한 모자이크 중 하나는 ‘비키니 걸’이라고 불리는 모자이크다. 이 모자이크는 비키니를 입은 여성들이 마치 고대의 캐치볼이나 배구처럼 공을 돌리는 모습을 담고 있다.

하지만 주의 깊게 살펴보면, 묘사된 여성 중 한 명은 마치 덤벨처럼 생긴 무게추를 들고 있고, 다른 한 명은 원반을 던질 준비를 하고 있다. 이를 통해 고대 로마 여성들이 운동을 즐겼다는 사실을 확인할 수 있다.